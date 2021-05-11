Vừa qua ngày 1/4 âm lịch, 3 tuổi may mắn VÀNG BẠC theo chân, làm gì cũng thành công thuận lợi hơn người

12 con giáp tử vi 11/05/2021 00:00

Theo tử vi 12 con giáp, vừa bước sang tháng 4 âm lịch, đây là 3 tuổi may mắn này sẽ có bước chuyển mình rực rỡ trong sự nghiệp, tiền tài cứ ập xuống đầu tới tấp đếm không xuể.

Tuổi Dậu

Dậu nổi tiếng là con giáp hiền lành, thiện lương và hết mình trong công việc. Một khi đã được giao phó cho bất cứ công việc gì, Dậu luôn dốc sức dốc lòng, tận tụy đến cùng để có được kết quả tốt nhất. Thái độ làm việc không ngại khó ngại khổ nên Dậu được đồng nghiệp thương quý, cấp trên cất nhắc giao cho nhiều trọng trách quan trọng.

Theo tử vi 12 con giáp, những ngày qua, dù cố gắng nhiều nhưng công việc của Dậu không mấy thuận lợi vì sao xấu chiếu mệnh. Từ ngày 1/4 âm lịch, Dậu thoát khỏi hung tinh, Thần Tài chỉ điểm, chỉ cần chớp lấy thời cơ Dậu ắt việc gì cũng thành, kiếm được bộn tiền. Không những thế, càng về cuối năm Dậu lại càng ăn nên làm ra, vạn sự như ý.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nổi tiếng là con giáp nhanh nhẹn, khôn lanh lại luôn khéo léo trong công việc nên Thân luôn được cấp trên tin tưởng, trở thành cánh tay đắc lực của họ. Ngoài ra, Thân cũng biết cách quản lý thời gian khôn ngoan, có óc sáng tạo nên sớm gặt hái được những thành quả cao trong sự nghiệp.

Những tháng đầu năm không mấy may mắn, thế nhưng từ tháng 4 âm lịch trở đi sẽ mang đến cho Thân phúc lộc dồi dào. Hỷ sự lâm môn, khó khăn cơ cực đều lùi lại phía sau, nhường đường cho tài lộc chui vào túi Thân. Tử vi hàng ngày nhắc nhở, con giáp này nên chăm lo cho sức khỏe, tránh ôm đồm quá nhiều việc về nhà. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, nghị lực phi thường, luôn can trường đi lên lại không sợ khổ cực thất bại, Tỵ luôn được đồng nghiệp kiêng nể, cấp trên ưu ái. Người tuổi rắn cũng không dễ hài lòng với những gì mình đang có, luôn mong muốn vươn lên để làm chủ cuộc đời, làm chủ vận mệnh. 

Theo tử vi ngày mới, nỗ lực bấy lâu nay của Tỵ sẽ được đáp đền xứng đáng. Chỉ vài ngày nữa thôi, cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến tận cửa nhà Tỵ. Sự nghiệp phát triển rực rỡ, két sắt lúc nào cũng chật cứng tiền vàng, tình duyên thăng hoa viên mãn là những gì Tỵ xứng đáng nhận được trong những ngày tháng 4 âm lịch. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo sách tử vi Tân Sửu 2021, đây là 3 con giáp thiện lương, được ơn trên để mắt, đưa đường chỉ lối giúp tìm được cơ hội làm ăn hiếm có, một hưởng mười, tiền nhiều vô kể trong 6 tháng tới.

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