Trớ trêu thay vợ của bạn thân nhờ tôi giải quyết nhu cầu chăn gối

Thằng bạn thân của tôi có cô vợ xinh đẹp, học thức cao và gia đình hạnh phúc. Nhưng một lần tôi sốc đến tận óc khi cô ta đến nhờ tôi giải quyết...nhu cầu chăn gối.

Tôi đang rơi vào tình huống khó xử không biết làm sao để vẹn toàn đôi đường: Chuyện là tôi có một cậu bạn rất thân, chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng nhau ở một vùng quê nghèo và cùng nhau lập nghiệp trên thành phố. Trong cuộc sống hai đứa thường tâm sự với nhau tất cả chuyện buồn vui. Bạn thân của tôi đã có vợ đẹp và 2 đứa con ngoan, tôi cũng thế. Hai gia đình cũng thường xuyên qua lại và rủ nhau ra ngoài ăn uống mỗi dịp cuối tuần rảnh, vợ tôi cũng khá thân với vợ của thằng bạn, 2 người thường rủ nhau đi mua sắm. Vợ bạn thân đẹp, hiền và thông minh Cậu bạn của tôi rất chiều vợ, từ lúc mới yêu cho đến tận bây giờ. Tình cờ trong một lần đi gặp khách hàng, tôi bắt gặp vợ của bạn cùng một thanh niên trẻ tay trong tay cùng nhau đi ra khỏi một khách sạn gần đó. Vốn tôi rất ghét những kẻ ngoại tình và không muốn bạn thân bị mọc sừng dài thêm, vậy nên tôi đã thu thập lại chứng cứ ngoại tình của cô ta. Tuy nhiên, tôi không muốn thằng bạn mình đau khổ và gia đình nó tan vỡ nên đã gặp vợ cậu ấy để nói chuyện trước.

Trước những hình ảnh, clip của tôi làm bằng chứng, lúc đầu cô ta có vẻ hoảng sợ, sau một lúc thì trấn tĩnh, cô ta nói cậu trai trẻ kia đã có vợ con, cô ta cặp với cậu trai trẻ ấy cũng chỉ vì giải quyết nhu cầu tình dục mà thôi, chứ không yêu đương gì, thề thốt vẫn còn yêu chồng con, vẫn yêu gia đình. Nghe cô ta nói vậy tôi càng khinh bỉ, chỉ vì dục vọng của bản thân mà có thể phản bội chồng con lên giường với người khác. Tuy nhiên, khi nghe cô ấy chia sẻ về chuyện chăn gối của vợ chồng và tại sao cô ấy ngoại tình thì tôi phần nào đã thông cảm hơn. Lý do là bạn tôi sau cái lần bị tai nạn lao động thì chuyện ấy giảm sút và gần như mất hẳn khả năng làm đàn ông, không thể đáp ứng chuyện đấy cho vợ được nữa.

Vợ bạn thân thanh minh cặp bồ ngoại tình chỉ để giải quyết nhu cầu Vấn đề tế nhị này, có một lần cậu bạn đã chia sẻ cho tôi nghe, tuy nhiên tôi không nghĩ sự việc lại trầm trọng như thế. Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn yêu cầu cô ấy cần chấm dứt với cậu trai trẻ kia để toàn tâm toàn ý với gia đình nếu không tôi sẽ nói cho chồng cô ấy biết, còn nếu thực sự không thể sống thiếu tình dục được thì ly hôn trước rồi tìm một người đàn ông khác, chứ không thể lừa dối bạn tôi như thế được. Cô ấy hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện vì thực sự sự rất yêu chồng con. Rồi sau đó cô ấy thực hiện đúng như lời hứa với tôi khi đã xin nghỉ việc, chuyển chỗ làm và thay số điện thoại để chấm dứt với cậu trai trẻ kia. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt với bồ trẻ thì cô ấy hay gọi điện nhắn tin hỏi han tôi nhiều hơn, tôi thấy không bình thường nên cũng ít khi nhắn lại. Tuy nhiên, cách đây vài ngày vợ bạn bạn thân tìm gặp tôi và nói thẳng vấn đề là nhờ tôi giải quyết nhu cầu sex để cô ấy đỡ bức bối, khó chịu trong người và để thoải mái tâm lý vui vẻ ở bên chồng. Cô ấy nói chỉ có tôi mới giúp được cô ấy vì không còn cách nào khác nếu không muốn ly dị chồng hoặc tiếp tục ngoại tình. Vợ bạn thân đề nghị tôi giúp giải quyết nhu cầu Tôi rất thương cho thằng bạn thân và gia đình cậu ấy, cũng thương hại luôn cho người vợ trẻ đang hừng hực tuổi xuân của thằng bạn. Nhưng tôi không thể làm thế được, lần cô ta đến tìm tôi tôi đã dứt khoát trả lời là không rồi. Sau này cô ấy vẫn tiếp tục nhắn tin, và đến tìm gặp tôi với nội dung tương tự như vậy nữa, tôi phải làm sao?

Vợ cũ muốn xin tôi một đứa con để "gài" bồ trẻ Trước đây để chạy theo tình mới, vợ cũ đã xỉ vả tôi không thương tiếc và bỏ lại đứa con cho tôi nuôi. Vậy mà, giờ đây vợ cũ lại “mặt dày” muốn xin tôi một đứa con để níu chân bồ trẻ, kiếm chút địa vị trong cái gia đình đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-treu-thay-vo-cua-ban-than-nho-toi-giai-quyet-nhu-cau-chan-goi-298991.html