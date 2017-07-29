Người cũ quay về phá hạnh phúc mới, một mực đòi giành con...

Em năm nay đã 32 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Ngày trước em từng quen một người đàn ông, vì quá tin tưởng anh ta nên em đã không tìm hiểu kỹ lưỡng về tình trạng hôn nhân của ảnh. Chung sống với nhau được một thời gian thì em có bầu. Lúc đó, em cũng đã tính đến chuyện hôn nhân, rồi mới biết hóa ra anh ta đã có vợ con ở quê. Vì thương em tủi thân, lại sợ dòng họ dè bỉu nên cha mẹ em mới tổ chức lễ cưới cho em và anh ta để che mắt mọi người. Một đám cưới không giấy hôn thú, không rước dâu như thế. Sau đó, em về ở với anh ta được khoảng hơn 1 năm thì gia đình anh ta biết chuyện. Lúc này, em chịu không ít điều tiếng từ họ hàng em và cả gia đình của anh. Cuối cùng, em quyết định chấm dứt quan hệ với người đàn ông này vì quá mỏi mệt.

Về sau, mẹ con em dọn về nhà mẹ đẻ ở. Ba mẹ em cũng phụ giúp em nuôi con. Em quay lại cuộc sống của mình, mọi thứ dần ổn định. Rồi có một chàng trai, là đồng nghiệp lâu năm của em, ngỏ lời yêu cùng em. Ảnh nói là biết em đã lâu mà giờ mới có cơ hội tiến tới với em. Ảnh chấp nhận em có con riêng và cũng có ý muốn tiến tới hôn nhân với em sau này. Nhưng đúng lúc này thì người cũ liên lạc lại với em. Anh ta muốn quay lại với em và đề nghị em làm vợ bé của anh ta. Khi biết em đã có người mới thì anh ta còn hăm dọa, nếu em không đồng ý thì anh ta sẽ lấy lại con, không cho em gần con nữa.