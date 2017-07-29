Người cũ quay về phá hạnh phúc mới, một mực đòi giành con...

Em thật sự rất hoang mang và lo lắng. Em không muốn quay về với người đàn ông tồi tệ kia. Em cũng không muốn xa con.
Em năm nay đã 32 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Ngày trước em từng quen một người đàn ông, vì quá tin tưởng anh ta nên em đã không tìm hiểu kỹ lưỡng về tình trạng hôn nhân của ảnh. Chung sống với nhau được một thời gian thì em có bầu. Lúc đó, em cũng đã tính đến chuyện hôn nhân, rồi mới biết hóa ra anh ta đã có vợ con ở quê. Vì thương em tủi thân, lại sợ dòng họ dè bỉu nên cha mẹ em mới tổ chức lễ cưới cho em và anh ta để che mắt mọi người. Một đám cưới không giấy hôn thú, không rước dâu như thế. Sau đó, em về ở với anh ta được khoảng hơn 1 năm thì gia đình anh ta biết chuyện. Lúc này, em chịu không ít điều tiếng từ họ hàng em và cả gia đình của anh. Cuối cùng, em quyết định chấm dứt quan hệ với người đàn ông này vì quá mỏi mệt.
Về sau, mẹ con em dọn về nhà mẹ đẻ ở. Ba mẹ em cũng phụ giúp em nuôi con. Em quay lại cuộc sống của mình, mọi thứ dần ổn định. Rồi có một chàng trai, là đồng nghiệp lâu năm của em, ngỏ lời yêu cùng em. Ảnh nói là biết em đã lâu mà giờ mới có cơ hội tiến tới với em. Ảnh chấp nhận em có con riêng và cũng có ý muốn tiến tới hôn nhân với em sau này. Nhưng đúng lúc này thì người cũ liên lạc lại với em. Anh ta muốn quay lại với em và đề nghị em làm vợ bé của anh ta. Khi biết em đã có người mới thì anh ta còn hăm dọa, nếu em không đồng ý thì anh ta sẽ lấy lại con, không cho em gần con nữa.
Em thật sự rất hoang mang và lo lắng. Em không muốn quay về với người đàn ông tồi tệ kia. Em cũng không muốn xa con. Em phải làm sao đây? Mong anh chị cho em lời khuyên…
Hạnh Ly (Bình Dương)
Hạnh Ly thân mến!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi gắm tâm sự đến Phụ nữ và Gia đình!
Qua thư, chúng tôi hiểu tâm trạng của bạn hiện đang rất hoang mang và lo lắng. Băn khoăn của bạn, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:
Vì sự tin tưởng và thiếu kiến thức về hôn nhân mà bạn đã sống cùng người đã có gia đình. Việc tổ chức đám cưới lại càng làm hoàn cảnh của bạn thêm tủi hổ và mệt mỏi. Nhưng cũng thật may mắn vì bạn đã dứt khoát với mối tình không có lối thoát này. Và bạn cũng đã đủ mạnh mẽ để bắt đầu cuộc sống mới cùng con mình. Bây giờ, lại có người tốt thật lòng yêu thương bạn. Bạn đừng ngần ngại mà bày tỏ hết tình cảm chân thành của mình. Người xứng đáng sẽ luôn đến đúng lúc, đừng bỏ lỡ!
Về việc người cũ quay lại thì bạn cũng đừng quá lo lắng. Vì anh ta sẽ không có quyền buộc bạn làm gì cả. Bạn nên nói chuyện nghiêm túc với anh ta về chuyện nuôi con. Anh ta cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi con. Cả hai phải bàn bạc để tránh những tổn thương sau này cho con mình. Nếu gặp khó khăn, bạn có thể nhờ sự can thiệp của người thân.
Nếu người đàn ông hiện tại yêu bạn thật lòng, anh ấy sẽ cảm thông và tìm cách san sẻ, bảo vệ bạn và con.
Mong bạn sáng suốt và hạnh phúc về sau!