Bởi họ muốn người chồng cũng phải chịu những tổn thương, những nỗi đau khi người đầu ấp tay gối với mình ngoại tình. Thế nhưng suy cho cùng việc trả thù chồng bằng cách ngoại tình thì phụ nữ vẫn là người chịu những tổn thương đau đớn nhất.

Rất nhiều người đàn bà khi biết chồng ngoại tình họ không chọn giải pháp đánh ghen ầm ĩ cũng không tìm cách níu kéo chồng. Thay vào đó họ lựa chọn đến bên người đàn ông khác với mục đích để trả thù chồng.

Một trong những điều đàn ông cần biết đàn bà ngoại tình vì điều gì chính là do người vợ không được thỏa mãn những nhu cầu, những mong muốn hàng ngày như mua sắm, làm đẹp .

Một trong những lý do đàn bà ngoại tình chính là người chồng không đáp ứng được vấn đề sinh lý, tình dục. Nguyên nhân này có thể xuất phát từ người chồng yếu sinh lý hoặc do người vợ có nhu cầu quá cao. Vì thế nhiều người đàn bà dù yêu chồng nhưng vẫn quyết định lựa chọn ngoại tình để thỏa mãn về nhu cầu sinh lý.

Trên thực tế có những người thích được mua sắm thỏa thích, thích được tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ làm đẹp nhưng nhu cầu tài chính của người chồng không cho phép. Vì thế để thỏa mãn điều này họ chấp nhận cặp kè với những người đàn ông có tiền để thỏa mãn nhu cầu của bản thân về vật đề vật chất.

Đàn bà ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu vật chất - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn bà bị coi thường nên bước vào con đường ngoại tình

Rất nhiều người đàn bà sống cùng chồng, thậm chí là gia đình chồng bị mọi người chê bai, coi thường như già nua, xấu xí, ăn bám, không biết làm gì… Cứ như vậy theo thời gian sự tủi thân, uất hận và ấm ức lớn dần lên đã tạo thành ngọn lửa lớn bùng cháy.

Và rồi họ quyết định bước vào con đường ngoại tình từ lúc nào không hay chỉ đơn giản ở bên người đàn ông khác họ nhận được sự trân trọng, được yêu thương. Họ ngoại tình đơn giản vì nhận thấy rằng họ vẫn có giá trị, vẫn được người khác yêu thương, khao khát có được.

5. Bất mãn với hôn nhân khiến đàn bà ngoại tình

Một trong những câu trả lời cho câu hỏi đàn bà ngoại tình vì điều gì chính là bất mãn với hôn nhân. Nhiều đàn bà hiện nay có cuộc sống hôn nhân không như mong muốn khi chồng cờ bạc, rượu chè, gái gú rồi đánh đập, chửi bới vợ con.

Vì thế người đàn bà trở nên uất ức, bất mãn, đau đớn, tuyệt vọng mà không tìm ra lối thoát. Chính điều này khiến họ trở nên cả tin và dễ vướng vào những cám dỗ dẫn đến những cuộc ngoại tình mà thôi.

Đàn bà ngoại tình vì bất mãn với hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

6. Đàn bà ngoại tình đơn giản họ thích sự lãng mạn

Sau nhiều năm kết hôn, dù đã có con cái nhưng có một số người đàn bà vẫn luôn mơ mộng phù phiếm, vẫn mong những cái mới lạ, lãng mạn trong tình yêu. Trong khi đó những điều này người chồng không phải lúc nào cũng làm được cho họ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, gánh nặng trụ cột gia đình.

Bởi thế người đàn bà vì ham muốn những sự mới lạ, lãng mạn mà đã không ngần ngại tìm đến những cuộc tình chóng vánh chỉ để đáp ứng nhu cầu của bản thân.

Dù đàn bà ngoại tình vì điều gì thì đa phần họ đều là những ngường đáng thương hơn đáng trách. Thế nên đàn ông hãy hiểu vợ hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình!