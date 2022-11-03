Tạm biệt môi khô, nứt nẻ cùng bí quyết dưỡng hồng siêu đơn giản này

Và khi ra ngoài trời, bạn có thể không nghĩ ngay đến việc bảo vệ môi.

Không có gì ngạc nhiên khi thời tiết mùa đông có thể khiến môi nứt nẻ. Sự kết hợp của không khí lạnh và gió lạnh bên ngoài cùng không khí khô, nóng bên trong, tất cả đều "âm mưu" làm cho đôi môi của bạn khô và căng.

Thêm vào đó, đôi môi của bạn không cùng loại da với phần còn lại của khuôn mặt và cơ thể. Môi là một loại da đặc biệt rất mỏng, chúng thực sự cần thêm một số cách chăm sóc ưu ái hơn. Môi của chúng ta khô nhanh hơn 10 lần so với các vùng da còn lại trên khuôn mặt, vì vậy điều quan trọng là phải sử dụng thêm biện pháp bảo vệ.

Hãy nhớ rằng khi ra ngoài trời lạnh , bạn có thể thực hiện các bước để che chắn phần còn lại của cơ thể. Nhưng miệng là một trong những thứ bạn ít che đậy. Đôi khi, bạn thậm chí có thể không làm điều đó khiến đôi môi của bạn tiếp xúc với điều kiện mùa đông khắc nghiệt hơn.

Biện pháp khắc phục cho môi nứt nẻ

May mắn thay, có nhiều biện pháp bạn có thể thực hiện để khắc phục đôi môi nứt nẻ, cũng như những thói quen lành mạnh mà bạn có thể áp dụng để giữ cho đôi môi của mình mịn màng và khỏe mạnh suốt mùa đôn . Dưới đây là sáu mẹo để làm theo:

Dùng son dưỡng môi dạng mỡ

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Hãy tìm loại thuốc mỡ chữa bệnh có chứa petroleumatum, tinh dầu hoặc glycerin. Phương thuốc này sẽ khóa độ ẩm và giúp chữa lành các vết nứt và vết nứt trên da của bạn.

Tránh xa các loại son dưỡng môi có chứa long não, bạch đàn và tinh dầu bạc hà

Những thành phần này ban đầu tạo cảm giác nhẹ nhàng, nhưng chúng thực sự làm khô môi của bạn và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Khi môi của bạn trở nên khô hơn và bị kích ứng, bạn thoa thêm loại son dưỡng này.

Đảm bảo rằng son dưỡng môi của bạn có chứa chất chống nắng

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Một thành phần quan trọng khác trong son dưỡng môi là kem chống nắng. Mặc dù nhiệt độ lạnh hơn, mặt trời vẫn tỏa sáng vào mùa đông. Môi của bạn vẫn có thể bị bỏng và dễ bị bỏng hơn các vùng còn lại trên khuôn mặt, vì da môi mỏng manh hơn.

Giữ đủ nước

Mất nước có thể là một lý do liên quan khiến đôi môi của bạn bị khô. Uống nhiều nước được biết là tốt cho làn da của bạn và điều này bao gồm cả đôi môi nhạy cảm của bạn.

Đừng liếm môi

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Khi môi bạn bị khô, bạn sẽ tự nhiên muốn liếm chúng để tạo độ ẩm cho môi. Nhưng liếm môi thực sự có tác dụng ngược lại. Một khi bạn tiết nước bọt lên môi, nó thực sự khiến chúng khô nhanh hơn. Thêm vào đó, các enzym có trong nước bọt được dùng để tiêu hóa thức ăn gây khó chịu cho môi.

Không cắn, chải hoặc chà xát môi của bạn

Bạn cũng có thể cảm thấy cần phải loại bỏ cảm giác khó chịu do bong tróc da gây ra, sau cùng, cảm giác tốt hơn rất nhiều khi đôi môi của bạn mịn màng! Nhưng hãy cố gắng chống lại sự thôi thúc đó.

Tốt hơn hết là bạn không nên chà xát môi hoặc dùng tay lấy lớp da bong tróc ra. Điều đó chỉ tạo ra các vết nứt và lở loét trên môi của bạn và có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thay vào đó, hãy thoa một loại son dưỡng dạng mỡ sẽ nhẹ nhàng và giúp chữa lành môi của bạn.

Trị môi nứt nẻ ngay lập tức

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Khi nói đến việc điều trị đôi môi nứt nẻ, thời gian là điều quan trọng nhất! Bạn nên ử lý ngay các vết nứt và bong tróc nghiêm trọng. Nếu bạn để môi nứt nẻ, chúng có thể trở nên tồi tệ hơn, có thể bị nhiễm trùng hoặc thậm chí có thể dẫn đến mụn rộp.

Ví dụ, virus herpes simplex có xu hướng tấn công khi hệ thống miễn dịch của bạn suy giảm, điều này có thể xảy ra thường xuyên hơn vào mùa đông. Và khi môi bạn bị bong tróc, nứt nẻ và khô ráp cũng không giúp ích được gì cho tình hình, tạo môi trường lý tưởng hơn cho kẻ xâm lược đáng ghét đó.

Cách ngăn ngừa môi nứt nẻ

Bạn nên tập thói quen bổ sung chất bảo vệ môi vào buổi sáng, trước khi đi ngủ và hoạt động ngoài trời. Hãy mua một vài thỏi son dưỡng hoặc kem bôi cạnh giường của bạn và mang theo trong túi xách hoặc xe hơi để bạn luôn mang theo bên mình. Ngoài ra, hãy cân nhắc sử dụng máy tạo độ ẩm vào ban đêm nếu không khí trong nhà bị khô.

Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt lưu ý thoa son dưỡng môi trước khi đi ngủ mỗi tối. Nhiều người khi ngủ há miệng. 8 giờ hít vào thở ra bằng miệng có thể khiến môi bạn bị khô nghiêm trọng và son dưỡng môi có thể giúp ích rất nhiều.