Chẳng còn sợ bọng và quầng thâm, chị em cứ tuân thủ những tiêu chí làm đẹp này, mắt sưng húp không có cơ hội!

Trang điểm không phải là giải pháp khả thi và vĩnh viễn cho đôi mắt sưng húp. Chúng ta cần một giải pháp tự nhiên và lâu dài hơn phải không?

Bạn cần một loại kem dưỡng mắt có đặc tính giảm viêm và làm căng da. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng mắt ban đêm được bác sĩ da liễu khuyên dùng và nhẹ nhàng massage vùng mắt bằng ngón đeo nhẫn.

Nếu bạn không sử dụng kem dưỡng mắt, hãy sử dụng một loại kem lót! Không giống như da mặt, vùng da quanh mắt của bạn mỏng manh hơn, vì vậy bạn cần một sản phẩm chuyên biệt cho vùng da đó.

Thay đổi tư thế ngủ của bạn

Cách bạn ngủ cũng có thể tác động đến bọng mắt vào buổi sáng. Ngủ kê đầu cao hơn một chút để chất lỏng ít bị giữ lại gần vùng mặt khi nằm trong tư thế ngủ nằm ngang có thể giúp bạn thức dậy mà không bị sưng húp mắt.

Ngủ đủ giờ

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, thiếu ngủ có thể khiến bạn thức dậy với quầng thâm và đôi mắt sưng húp. Nếu bạn không có một giấc ngủ ngon thì vùng da quanh mắt của bạn sẽ bị giữ nước nhiều hơn, dẫn đến đôi mắt sưng húp.

Một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng là tốt nhất cho cơ thể của bạn, nhưng trong thế giới bận rộn ngày nay có lẽ mọi người sẽ không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng hãy cố gắng ngủ đủ 8 giờ nhiều nhất có thể. Vì vậy, hãy đảm bảo có được giấc ngủ đẹp đó bạn nhé!

Hạn chế rượu và muối quá mức

Rượu có thể làm bạn mất nước, vì vậy uống nhiều rượu trước khi ngủ có thể dẫn đến sưng húp mắt. Ăn quá nhiều thức ăn mặn như khoai tây chiên, mì, đồ ăn nhanh có thể dẫn đến tích nước quá mức. Vì vậy, hãy nhớ để ý đến những đồ ăn mặn và rượu vào ban đêm.

Chăm sóc sức khỏe bên trong

Đảm bảo rằng bạn không bị bất kỳ loại dị ứng nào có thể gây ra bọng mắt.

Bạn có thể tự hỏi liệu bạn có đang làm mọi thứ đúng không! Bạn đã ngủ 8 tiếng, không ăn mặn hay rượu bia nhưng bạn vẫn thức dậy với đôi mắt sưng húp.

Ảnh minh họa: Internet

Vâng, sức khỏe tiềm ẩn có thể là lý do, dị ứng cũng có thể gây ra sưng húp mắt. Nếu đột nhiên bạn bắt đầu thức dậy với đôi mắt sưng húp, hãy quét phòng và cố gắng tìm những thứ bạn mua gần đây như một bộ ga trải giường mới, phong cách trang trí mới, mùi hương mới, đó có thể là bất cứ thứ gì gây ra dị ứng không báo trước này. Nó thậm chí có thể là do các chất gây dị ứng từ bên ngoài nếu bạn đang ngủ với cửa sổ đang mở. Dị ứng có thể gây ngứa, đỏ, sưng, viêm và bọng nước. Nếu bạn không thể phát hiện ra nguyên nhân, hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu để có ý kiến ​​chuyên môn.

Theo Femina