Chẳng còn sợ bọng và quầng thâm, chị em cứ tuân thủ những tiêu chí làm đẹp này, mắt sưng húp không có cơ hội!

Trang điểm 03/11/2022 06:54

Tất cả chúng ta đều thích thức khuya và vui chơi, phải không? Nhưng đôi mắt của chúng ta phải trả giá cho điều đó vào sáng hôm sau. Sau đó, chúng ta phải trang điểm để trông có đôi mắt tỉnh táo. Vùng da quanh mắt của chúng ta cực kỳ nhạy cảm và cần được quan tâm chăm sóc tối đa.

Chẳng còn sợ bọng và quầng thâm, chị em cứ tuân thủ những tiêu chí làm đẹp này, mắt sưng húp không có cơ hội! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm không phải là giải pháp khả thi và vĩnh viễn cho đôi mắt sưng húp. Chúng ta cần một giải pháp tự nhiên và lâu dài hơn phải không?

Kem dưỡng mắt

Nếu bạn không sử dụng kem dưỡng mắt, hãy sử dụng một loại kem lót! Không giống như da mặt, vùng da quanh mắt của bạn mỏng manh hơn, vì vậy bạn cần một sản phẩm chuyên biệt cho vùng da đó.

Chẳng còn sợ bọng và quầng thâm, chị em cứ tuân thủ những tiêu chí làm đẹp này, mắt sưng húp không có cơ hội! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần một loại kem dưỡng mắt có đặc tính giảm viêm và làm căng da. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng mắt ban đêm được bác sĩ da liễu khuyên dùng và nhẹ nhàng massage vùng mắt bằng ngón đeo nhẫn.

Thay đổi tư thế ngủ của bạn

Cách bạn ngủ cũng có thể tác động đến bọng mắt vào buổi sáng. Ngủ kê đầu cao hơn một chút để chất lỏng ít bị giữ lại gần vùng mặt khi nằm trong tư thế ngủ nằm ngang có thể giúp bạn thức dậy mà không bị sưng húp mắt.

Ngủ đủ giờ

Chẳng còn sợ bọng và quầng thâm, chị em cứ tuân thủ những tiêu chí làm đẹp này, mắt sưng húp không có cơ hội! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, thiếu ngủ có thể khiến bạn thức dậy với quầng thâm và đôi mắt sưng húp. Nếu bạn không có một giấc ngủ ngon thì vùng da quanh mắt của bạn sẽ bị giữ nước nhiều hơn, dẫn đến đôi mắt sưng húp.

Một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng là tốt nhất cho cơ thể của bạn, nhưng trong thế giới bận rộn ngày nay có lẽ mọi người sẽ không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng hãy cố gắng ngủ đủ 8 giờ nhiều nhất có thể. Vì vậy, hãy đảm bảo có được giấc ngủ đẹp đó bạn nhé!

Hạn chế rượu và muối quá mức

Rượu có thể làm bạn mất nước, vì vậy uống nhiều rượu trước khi ngủ có thể dẫn đến sưng húp mắt. Ăn quá nhiều thức ăn mặn như khoai tây chiên, mì, đồ ăn nhanh có thể dẫn đến tích nước quá mức. Vì vậy, hãy nhớ để ý đến những đồ ăn mặn và rượu vào ban đêm.

Chăm sóc sức khỏe bên trong

Đảm bảo rằng bạn không bị bất kỳ loại dị ứng nào có thể gây ra bọng mắt.

Bạn có thể tự hỏi liệu bạn có đang làm mọi thứ đúng không! Bạn đã ngủ 8 tiếng, không ăn mặn hay rượu bia nhưng bạn vẫn thức dậy với đôi mắt sưng húp.

Chẳng còn sợ bọng và quầng thâm, chị em cứ tuân thủ những tiêu chí làm đẹp này, mắt sưng húp không có cơ hội! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vâng, sức khỏe tiềm ẩn có thể là lý do, dị ứng cũng có thể gây ra sưng húp mắt. Nếu đột nhiên bạn bắt đầu thức dậy với đôi mắt sưng húp, hãy quét phòng và cố gắng tìm những thứ bạn mua gần đây như một bộ ga trải giường mới, phong cách trang trí mới, mùi hương mới, đó có thể là bất cứ thứ gì gây ra dị ứng không báo trước này. Nó thậm chí có thể là do các chất gây dị ứng từ bên ngoài nếu bạn đang ngủ với cửa sổ đang mở. Dị ứng có thể gây ngứa, đỏ, sưng, viêm và bọng nước. Nếu bạn không thể phát hiện ra nguyên nhân, hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu để có ý kiến ​​chuyên môn.

Theo Femina

Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ "càng ăn càng trẻ", đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng

Những loại thực phẩm dưỡng nhan siêu đỉnh, phụ nữ "càng ăn càng trẻ", đẩy lùi lão hóa, da đẹp mịn màng

Không phải tất cả chúng ta đều mong muốn mình trẻ mãi không già và ước rằng làn da của chúng ta trông rạng rỡ, mịn màng và tươi sáng trong suốt quãng đời còn lại của mình sao? Không có thực phẩm thần kỳ nào có thể đánh bay các nếp nhăn và khiến chúng ta trông như 18 tuổi nhưng một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp chúng ta kìm chế sự lão hóa nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị quầng thâm mắt cách giảm bọng mắt dưỡng da vùng mắt

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 55 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ