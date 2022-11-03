Tạm biệt mối lo về mùi cơ thể khi bạn nắm chắc bí quyết tắm rửa đơn giản nhưng 'bất bại' này

Chăm sóc da 03/11/2022 06:52

Mùi cơ thể là một trong những thứ quan trọng nhất đối với chúng ta, tuy nhiên, cũng là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng lớn nhất đến cơ thể. 

Tạm biệt mối lo về mùi cơ thể khi bạn nắm chắc bí quyết tắm rửa đơn giản nhưng 'bất bại' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi cơ thể chủ yếu xuất hiện do vi khuẩn có trên da chứ không phải do mồ hôi.  Bạn có thể giảm mùi cơ thể của mình bằng cách chăm sóc những điều cơ bản: rửa khu vực nhiều mồ hôi hơn bằng xà phòng, sử dụng chất chống mồ hôi có chứa nhôm clorua và cạo lông cơ thể thường xuyên. Lông trên cơ thể bẫy vi khuẩn, điều này có thể làm tăng khả năng có nhiều mùi cơ thể hơn.

Tạm biệt mối lo về mùi cơ thể khi bạn nắm chắc bí quyết tắm rửa đơn giản nhưng 'bất bại' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cuối cùng, liệu chúng ta có thể thay đổi mùi cơ thể không?

Bạn có thể giảm bớt tác động của mùi cơ thể theo những cách nhất định.

  • Tránh ăn tỏi và gừng vì mùi đó sẽ được di chuyển qua mồ hôi.
  • Cà phê và rượu cũng nên tránh vì chúng làm đổ mồ hôi nhiều hơn.
  • Một chế độ ăn uống lành mạnh với các loại trái cây có múi như cam cũng có thể giúp ích.
Tạm biệt mối lo về mùi cơ thể khi bạn nắm chắc bí quyết tắm rửa đơn giản nhưng 'bất bại' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi cơ thể có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, chẳng hạn như giảm estrogen trong chu kỳ kinh nguyệt, dậy thì hoặc khi mang thai. Nóng bừng và đổ mồ hôi ban đêm trong thời kỳ mãn kinh cũng có thể dẫn đến thay đổi mùi cơ thể. Cố gắng chăm sóc bản thân một cách tốt nhất trong những khoảng thời gian này là chìa khóa để kiểm soát mùi cơ thể.

Do đó, trong khi bạn không thể thay đổi hoàn toàn và hoàn toàn mùi của mình, bạn có thể kiểm soát nó ở một mức độ nào đó và thậm chí thay đổi nó một chút bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Tạm biệt mối lo về mùi cơ thể khi bạn nắm chắc bí quyết tắm rửa đơn giản nhưng 'bất bại' này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Harvard Health Publishing, bạn cũng có thể mặc quần áo làm từ các loại vải thoáng khí như bông, lụa hoặc len và giặt quần áo sau mỗi lần mặc. Để tập thể dục, bạn có thể thích mặc các loại vải hút ẩm như polyester hoặc nylon.

Theo India Express

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