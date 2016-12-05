[Review] Son dưỡng môi Dior Addict Lip Glow

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Đánh giá chi tiết

Việc chi gần 700.000VND cho một thỏi son dưỡng là điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Tuy nhiên rất nhiều loại son dưỡng trước đây chưa đáp ứng được các yêu cầu của tôi. Tôi cần một thỏi son có độ dưỡng cao nhưng không làm bóng môi, mùi dễ chịu, khiến môi ửng hồng tự nhiên nhưng không quá đậm. Và tôi đã thử Dior Addict Lip Glow.

Với một nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp như Dior, mọi sản phẩm đều phải đẹp ngay từ khâu thiết kế. Và Dior Addict Lip Glow cũng không ngoại lệ. Tuy là son dưỡng, nhưng son dưỡng Dior Addict Lip Glow có bề ngoài "lung linh" không thua kém một thỏi son màu của hãng nổi tiếng nào với thân kim loại và nắp hồng trong suốt đóng mở dễ dàng.

Son có 2 màu là hồng nhạt và cam nhạt. Thỏi son của tôi có màu hồng nhạt, khá giống màu môi tự nhiên. Vì là son dưỡng. tôi thoa son mỗi khi thấy môi bị khô chứ không theo một tần suất nhất định nào. Khi thoa, son thấm khá nhanh, không gây bóng môi như nhiều loại son dưỡng khác nhưng vẫn duy trì độ dưỡng ẩm khá tốt. Thông thường trước khi thoa son màu, tôi đều dùng Dior Addict Lip Glow để tạo lớp nền bảo vệ môi trước. Tuy nhiên bạn có thể thoa một mình Dior Addict Lip Glow nếu muốn có lớp trang điểm tự nhiên với đôi môi ửng hồng như không hề có son.

Dior Addict Lip Glow cải thiện tình trạng môi khô nứt khá tốt, khiến màu môi sáng hơn một chút, giúp cho lớp son màu lên môi đẹp hơn và không làm bong tróc môi. Đến giữa ngày, tôi lại tiếp tục thoa Dior Addict Lip Glow rồi dặm thêm son màu, vậy là có đôi môi đẹp cho buổi chiều tiếp theo.

Ưu điểm

- Thiết kế đẹp

- Độ dưỡng tốt

- Không làm bóng môi

- Mùi vani tự nhiên không quá gắt

Khuyết điểm

- Giá cao

Tuy là một sản phẩm rất tốt nhưng tôi nghĩ giá bán của Dior Addict Lip Glow còn chứa một tỷ lệ không nhỏ giá trị thương hiệu. Vì thế nếu điều kiện kinh tế không cho phép, bạn vẫn có thể chọn các loại son dưỡng thương hiệu nhỏ hơn, thiết kế ít lung linh hơn nhưng chất lượng vẫn tốt với giá thành phù hợp.

Chấm điểm

4,5/5