Nếu không trang điểm, có lợi ích gì với cơ thể bạn mà các chuyên gia lúc nào cũng khuyến khích?

1. Bộ não của bạn ngừng nghĩ rằng bạn là người lạ khi bạn để mặt mộc

Việc không trang điểm thực sự có thể khiến toàn bộ nhân cách của bạn thăng hoa như thế nào.

Nghiên cứu do Kanebo Cosmetics thực hiện với sự hợp tác của các nhà khoa học đã tiết lộ rằng trong những khoảnh khắc trước khi một người phụ nữ trang điểm, cô ấy cảm thấy như thể mình sẽ tạo nên khuôn mặt của một người khác.

Nhưng một khi đã trang điểm xong, cô ấy cảm thấy như thể khuôn mặt mới được trang điểm là của chính mình. Điều này cho thấy rằng một phụ nữ trang điểm coi khuôn mặt trang điểm của mình là đại diện cho con người thật của cô ấy, trong mối quan hệ của cô ấy với người khác.

2. Làn da của bạn trở nên chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời tốt hơn

Một số sản phẩm trang điểm có chứa các thành phần có thể làm cho bề mặt da của bạn bị khô và bong tróc. Ví dụ, retinol được khuyến khích sử dụng vào ban đêm để tránh mọi nguy cơ gây hại cho da do ánh nắng mặt trời. Loại còn lại là hydroquinone, có thể được tìm thấy trong các loại serum dưỡng da mặt được sử dụng để làm đều màu da hơn. Nó làm cho da dễ bị bức xạ tia cực tím có hại hơn. Khi để mặt mộc, tất cả những gì bạn cần mua là một sản phẩm chăm sóc da tốt có chỉ số chống nắng SPF.

3. Bạn trông trẻ hơn mà không cần nỗ lực nhiều

Nếu bạn không trang điểm, bạn có thể nhớ mình là một thiếu niên, vì bạn bắt đầu trang điểm để trông già hơn bạn bè. Một nghiên cứu khẳng định rằng trang điểm khiến phụ nữ trung niên trông trẻ hơn, nhưng phụ nữ trẻ lại trông già hơn.

Hơn nữa, mọi người có xu hướng liên kết việc sử dụng trang điểm với tuổi trưởng thành, vì vậy khi chúng ta trang điểm, người khác trong tiềm thức sẽ nghĩ rằng chúng ta già hơn so với tuổi thật.

4. Bạn không ngại cư xử tự nhiên và không còn lo lắng về việc làm hỏng lớp trang điểm của mình

Khi trời nóng, hoặc khi bạn chỉ hoạt động trong ngày, bạn thường đổ nhiều mồ hôi. Nếu khuôn mặt của bạn được che phủ hoàn toàn bằng lớp trang điểm, thì việc giữ mọi thứ đúng vị trí suốt cả ngày sẽ trở thành một thách thức thực sự. Nhưng với khuôn mặt mộc, những cử chỉ tự nhiên như lau mồ hôi trên trán không còn là thách thức nữa và bạn chỉ cần hành động tự nhiên thoải mái.

5. Mọi người nhìn vào con người bạn nhiều hơn chứ không phải những gì bạn đang phủ trên mặt

Khi được đặt câu hỏi trên mạng, một số phụ nữ đã tiết lộ rằng họ bị người khác đối xử khác biệt khi trang điểm so với khi không trang điểm. Họ nói rằng những người khác thường nghĩ họ là những người sống ảo, và sau đó ngạc nhiên với tính cách thực sự của họ. Vì vậy, nếu bạn tình cờ bị nhìn nhận khác đi khi trang điểm, thì một gương mặt mộc có thể giúp ngăn chặn những đánh giá này về ngoại hình của bạn.

Theo Brightside