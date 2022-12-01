Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu!

Tóc xoăn là một trong những lựa chọn được nhiều chị em ưu ái nhất, mỗi khi nghĩ đến chuyện đổi mới phong cách. Ưu điểm của tóc xoăn chính là sự bồng bềnh, nữ tính, không chỉ giúp vẻ ngoài thêm nổi bật mà còn tăng độ dày dặn cho mái tóc. Tuy nhiên, kiểu tóc nào cũng sẽ có nhược điểm, và tóc xoăn rất dễ khiến vẻ ngoài trông "dừ" hẳn đi nếu chị em không có lựa chọn đúng đắn. Rất may là luôn có giải pháp cho mọi vấn đề, và nếu có ý định kết thân với tóc xoăn, chị em nên để 1 trong 3 kiểu mái dưới đây. Như thế, visual chẳng những không bị cộng tuổi, mà gương mặt còn thêm phần thanh thoát, xinh đẹp.

Tóc mái hành tây không phải là lựa chọn quá xa lạ đối với chị em. Thực tế là khoảng vài ba năm trước, kiểu tóc mái này gây sốt diện rộng vì sự ngọt ngào, xen lẫn vẻ bay bổng. Ở thời điểm hiện tại, tuy không còn hot rần rần nhưng tóc mái hành tây vẫn được nhiều nàng sành điệu chọn áp dụng. Kiểu tóc mái lơ thơ vài sợi, được uốn nhẹ này cực kỳ hợp với tóc xoăn, giúp vẻ ngoài của chị em trông "phiêu" hơn, độ ấn tượng, nổi bật cũng tăng thêm vài bậc. Tóc mái hành tây dù khá mỏng, nhưng cũng đủ sức để tạo vẻ thanh thoát, nhỏ gọn hơn cho gương mặt. Đối với những nàng dễ bị mụn ở trán nhưng vẫn thích "đu" trend cắt mái, lựa chọn này là vô cùng hoàn hảo vì rất nhẹ mặt, thoáng mát.

Tóc mái lưa thưa

Tóc mái lưa thưa giờ đã trở thành lựa chọn kinh điển tại các salon tóc. Với cấu trúc không quá dày, tóc mái lưa thưa vẫn đảm bảo sự nhẹ nhõm cho gương mặt. Quan trọng không kém, tóc mái lưa thưa mang đến vẻ ngọt ngào và sành điệu cho chủ nhân nên như một lẽ đương nhiên, visual sẽ được hack tuổi hiệu quả. Mái lưa thưa còn giúp giấu nhẹm nhiều nhược điểm, chẳng hạn như trán sân bay, trán hẹp… Đây chính là lý do, nếu để tóc xoăn, mái lưa thưa, visual của bạn chẳng những tươi trẻ hơn mà gương mặt còn thêm nhỏ gọn, thanh tú.

Tóc mái bay

Độ hot của tóc mái bay cũng không hề kém cạnh mái lưa thưa. Đây là lựa chọn rất hoàn hảo cho những nàng không muốn cắt mái quá ngắn và rõ rệt, nhưng vẫn muốn nhược điểm gương mặt được giấu hiệu quả. Sự "kỳ diệu" của tóc mái bay nằm ở khả năng biến mặt to thành nhỏ xinh, thanh thoát nhờ cấu trúc được tỉa vát nhọn, dài dần về phía mang tai. Với độ bay bay, kiểu tóc mái này còn tăng thêm nét lãng mạn và phóng khoáng cho chính chủ, nên vẻ ngoài sẽ càng trở nên cuốn hút. Tóc mái bay trông hiện đại và thời thượng, kết hợp với mái tóc dài được uốn sóng, visual của bạn chắc chắn sẽ thêm phần sang chảnh, mà chẳng sợ bị "dừ" đi.

Ảnh: Sưu tầm