Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu!

Trang điểm 01/12/2022 14:17

3 kiểu mái cho tóc xoăn sẽ giúp visual của chị em lên hương.

Tóc xoăn là một trong những lựa chọn được nhiều chị em ưu ái nhất, mỗi khi nghĩ đến chuyện đổi mới phong cách. Ưu điểm của tóc xoăn chính là sự bồng bềnh, nữ tính, không chỉ giúp vẻ ngoài thêm nổi bật mà còn tăng độ dày dặn cho mái tóc. Tuy nhiên, kiểu tóc nào cũng sẽ có nhược điểm, và tóc xoăn rất dễ khiến vẻ ngoài trông "dừ" hẳn đi nếu chị em không có lựa chọn đúng đắn. Rất may là luôn có giải pháp cho mọi vấn đề, và nếu có ý định kết thân với tóc xoăn, chị em nên để 1 trong 3 kiểu mái dưới đây. Như thế, visual chẳng những không bị cộng tuổi, mà gương mặt còn thêm phần thanh thoát, xinh đẹp.

Tóc mái hành tây

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 1

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 2

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 3

 Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 4

Tóc mái hành tây không phải là lựa chọn quá xa lạ đối với chị em. Thực tế là khoảng vài ba năm trước, kiểu tóc mái này gây sốt diện rộng vì sự ngọt ngào, xen lẫn vẻ bay bổng. Ở thời điểm hiện tại, tuy không còn hot rần rần nhưng tóc mái hành tây vẫn được nhiều nàng sành điệu chọn áp dụng. Kiểu tóc mái lơ thơ vài sợi, được uốn nhẹ này cực kỳ hợp với tóc xoăn, giúp vẻ ngoài của chị em trông "phiêu" hơn, độ ấn tượng, nổi bật cũng tăng thêm vài bậc. Tóc mái hành tây dù khá mỏng, nhưng cũng đủ sức để tạo vẻ thanh thoát, nhỏ gọn hơn cho gương mặt. Đối với những nàng dễ bị mụn ở trán nhưng vẫn thích "đu" trend cắt mái, lựa chọn này là vô cùng hoàn hảo vì rất nhẹ mặt, thoáng mát.

Tóc mái lưa thưa

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 5
 

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 6

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 7

Tóc mái lưa thưa giờ đã trở thành lựa chọn kinh điển tại các salon tóc. Với cấu trúc không quá dày, tóc mái lưa thưa vẫn đảm bảo sự nhẹ nhõm cho gương mặt. Quan trọng không kém, tóc mái lưa thưa mang đến vẻ ngọt ngào và sành điệu cho chủ nhân nên như một lẽ đương nhiên, visual sẽ được hack tuổi hiệu quả. Mái lưa thưa còn giúp giấu nhẹm nhiều nhược điểm, chẳng hạn như trán sân bay, trán hẹp… Đây chính là lý do, nếu để tóc xoăn, mái lưa thưa, visual của bạn chẳng những tươi trẻ hơn mà gương mặt còn thêm nhỏ gọn, thanh tú.

Tóc mái bay

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 8

 

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 9

 

Nàng tóc xoăn nên cắt 3 kiểu mái này: Nhìn trẻ trung mà gọn mặt hơn bao nhiêu! - Ảnh 10

Độ hot của tóc mái bay cũng không hề kém cạnh mái lưa thưa. Đây là lựa chọn rất hoàn hảo cho những nàng không muốn cắt mái quá ngắn và rõ rệt, nhưng vẫn muốn nhược điểm gương mặt được giấu hiệu quả. Sự "kỳ diệu" của tóc mái bay nằm ở khả năng biến mặt to thành nhỏ xinh, thanh thoát nhờ cấu trúc được tỉa vát nhọn, dài dần về phía mang tai. Với độ bay bay, kiểu tóc mái này còn tăng thêm nét lãng mạn và phóng khoáng cho chính chủ, nên vẻ ngoài sẽ càng trở nên cuốn hút. Tóc mái bay trông hiện đại và thời thượng, kết hợp với mái tóc dài được uốn sóng, visual của bạn chắc chắn sẽ thêm phần sang chảnh, mà chẳng sợ bị "dừ" đi.

Ảnh: Sưu tầm

Sở hữu đôi môi căng mọng thách thức mùa đông tới từ những bí quyết siêu dưỡng này

Sở hữu đôi môi căng mọng thách thức mùa đông tới từ những bí quyết siêu dưỡng này

Ngay cả sau khi thoa các sản phẩm dưỡng môi không kê đơn, bạn có nghĩ rằng chúng vẫn chưa đủ tốt? Đáng buồn thay, đó không chỉ là lỗi của son dưỡng môi hay son bóng. Giống như làn da và mái tóc, đôi môi của bạn cũng cần được quan tâm đặc biệt trong mùa đông. Da môi mỏng hơn nhiều so với da ở các bộ phận khác trên cơ thể nên dễ nứt nẻ hơn. Khi đó, da khô sẽ ngăn cản các sản phẩm dưỡng môi của bạn thấm sâu hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   Các kiểu tóc đẹp kiểu tóc xoăn đang hot kiểu mái đẹp cho tóc xoăn

TIN MỚI NHẤT

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào