Điểm tên 4 filter trên instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp giúp bạn xinh như người nổi tiếng

Trang điểm 19/10/2022 06:01

4 filter này trên Instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp của người nổi tiếng.

Filter trong thuật ngữ nhiếp ảnh là kính lọc, dùng để lọc ánh sáng trước khi đi vào cảm biến, giúp chuẩn màu hơn khi chụp, hạn chế màu sắc không cần thiết.

Còn filter Instagram là sử dụng công nghệ AI để thêm các hiệu ứng đặc biệt cho Story và bài đăng trên Instagram của bạn. Vì thế filter trên Instagram được rất nhiều người ưa chộng vì nó giúp cho mọi người trông xinh đẹp hơn.

Sau đây hãy cùng xem 4 chiếc filter đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội dạo gần đây.

Lối trang điểm thế hệ Z của Jang Won Young 

Điểm tên 4 filter trên instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp giúp bạn xinh như người nổi tiếng - Ảnh 1
Ảnh: Jang Won Young (IVE)

Một filter được tạo bởi Instagrammer @re_mini_scene. Chiếc filter này được tạo ra dựa trên các đặc điểm khi trang điểm và đặc điểm khuôn mặt riêng biệt của nữ thần tượng Jang Won Young (IVE).

Nếu bạn chụp ảnh tự sướng với chiếc filter này, các đặc điểm tổng thể khuôn mặt của bạn nhìn chung sẽ to hơn, mắt và má sẽ được trang điểm quyến rũ và môi được đánh son bóng, vì vậy bạn có thể trải nghiệm một thế giới mới mà khuôn mặt của bạn trông giống như nữ thần tượng Jang Won Young.

Trang điểm mắt mèo của Bella Hadid

Điểm tên 4 filter trên instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp giúp bạn xinh như người nổi tiếng - Ảnh 2
Ảnh: Bella Hadid

Filter có chứa lớp trang điểm mắt mèo của Bella Hadid sẽ giúp cho đôi mắt của bạn to tròn và trông giống mèo hơn.

Nhà sáng tạo kỹ thuật số @can.trkmn, đã sử dụng filter để thể hiện nét quyến rũ tinh tế và sang trọng độc đáo của Bella Hadid thông qua các yếu tố trang điểm như đánh khối nâu nhẹ nhàng, phấn má hồng tông màu cam và phấn highlight trên sống mũi.

Series ‘EYE PLAY’ của Simi & Heize

Điểm tên 4 filter trên instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp giúp bạn xinh như người nổi tiếng - Ảnh 3
Ảnh: Simi Khadra & Haze Khadra

Chị em nhà Simi & Heize, đã cho ra mắt các loại sticker eyeliner được thiết kế độc đáo như neon và đính đá. Từ thiết kế đính đá dày đặc đến thiết kế mỏng màu neon mà Blackpink Rosé đã từng sử dụng!

Điểm tên 4 filter trên instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp giúp bạn xinh như người nổi tiếng - Ảnh 4
Ảnh: Simi Khadra & Haze Khadra

Với filter này, bạn có thể dễ dàng vẽ lên khuôn mặt những đường kẻ mắt táo bạo mà thường ngày rất khó để thử.

Trang điểm 'gây sốt' của Sunmi

Điểm tên 4 filter trên instagram chứa đựng bí quyết làm đẹp giúp bạn xinh như người nổi tiếng - Ảnh 5
Ảnh: Sunmi

Filter trang điểm 'Fever Rises' của nữ thần tượng Sunmi, sử dụng kiểu trang điểm thần bí và vintage, rất được mọi người ưa chuộng.

Đặc trưng của lớp filter này là thay đổi màu của tròng mắt thành màu xanh, những đốm tàn nhang trông như thể chúng được kéo dài đến tận gò má đến cằm, và trang điểm cho hàng mi thật dày.

Nếu bạn ghen tị với đường nét khuôn mặt thon gọn của Sunmi, hãy thử chụp ảnh tự sướng với filter này nhé.

Theo W Korea

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