Cứ bôi thứ này trước khi đánh 15 phút, son vừa lên màu chuẩn vừa bền màu cả ngày trời không trôi

Trang điểm 21/01/2017 23:56

Đây là những mẹo giúp bạn đánh son môi siêu đẹp, nên lưu lại ngay khi cần.

Son môi là vật dụng quá quen thuộc với nhiều gô gái. Trong những ngày thậm chí bạn chẳng cần trang điểm, son môi cũng có thể làm sáng bừng khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi chỉ trong vài giây sau khi thoa nó lên môi. Đối với phụ nữ, thế giới son môi dường như trải dài bất tận, họ không bao giờ cảm thấy mình đã có đủ son và luôn luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tuy nhiên một vấn đề khiến nhiều cô gái băn khoăn đó là làm sao để son lên môi chuẩn màu và giữ bền lâu.

Có rất nhiều hãng mỹ phẩm đưa ra những lời quảng cáo hoa mỹ về thỏi son siêu bền màu. Thế nhưng để làm được điều đó, một số nhà sản xuất đã tăng lượng chì trong son, khiến môi bị thâm và không tốt cho sức khỏe. Thay vào đó, để son lâu trôi, bạn có thể tham khảo 1 số cách sau:

1. Dùng phấn bột loại màu nude

Các chuyên gia trang điểm hàng đầu thường dùng phấn bột để giữ màu son cho người mẫu sau khi đánh. Phấn bột có đặc điểm hạt nhỏ mịn, dễ thấm hút phần dầu thừa và đây là nguyên nhân khiến son nhanh trôi.  Phấn bột còn khiến thỏi son bóng của bạn trở nên lì hơn, vừa hợp mốt vừa bền màu. Nếu không có phấn bột bạn có thể dùng phấn rôm em bé. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế bơi phấn rôm có màu quá sáng, có thể khiến son bị biến đổi màu so với ban đầu, không giống như bạn kỳ vọng. Cách dùng dễ nhất và phổ biến nhất là quét một lớp phấn phủ sau đó thoa son và quét thêm 1 lớp phấn sau cùng thật mỏng.

Cứ bôi thứ này trước khi đánh 15 phút, son vừa lên màu chuẩn vừa bền màu cả ngày trời không trôi - Ảnh 1

2. Dùng kem lót

Cứ bôi thứ này trước khi đánh 15 phút, son vừa lên màu chuẩn vừa bền màu cả ngày trời không trôi - Ảnh 2

Kem lót không chỉ giúp che khuyết điểm, giữ lớp nền bền đẹp mà nó còn có thể dùng được cho môi. Nếu có kem lót, bạn hãy thoa một lớp kem lót mỏng lên môi, để 20 phút sau đó mới đánh son. Son vừa lên màu siêu đẹp vừa bền màu không ngờ. 

3. Tẩy tế bào chết với nguyên liệu tự nhiên

Cứ bôi thứ này trước khi đánh 15 phút, son vừa lên màu chuẩn vừa bền màu cả ngày trời không trôi - Ảnh 3

Một đôi môi nhiều tế bào chết sẽ khiến son nhanh trôi hơn bao giờ hết. Vì vậy muốn có màu son đẹp, môi căng mọng quyến rũ, bạn cần chăm chỉ tẩy tế bào chết hàng tuần. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết. Tuy nhiên bạn không cần phải tốn tiền mua mà có thể làm tại nhà vừa tiết kiệm vừa cực kỳ an toàn cho môi. 

Nguyên liệu:

- Mật ong

- Đường cát

- Chanh

- Dầu olive

- 2 viên Vitamin E

Cách làm:

Cắt 2 viên E, lấy phần dầu, trộn cùng đường, mật ong, nước cốt chanh, dầu olive. Dùng ngón tay thoa đều hỗn hợp lên môi rửa nhẹ nhàng với nước.

Chúc bạn có màu môi như ý!

(Nguồn: Refinery29)

 

 

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