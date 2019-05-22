Cách gỡ mi sau khi nối tại nhà không đau

Hai tuần đầu tiên sau khi nối mi chính là lúc hàng mi của bạn thật lung linh và ấn tượng, mọi thứ đều tuyệt vời. Tuy nhiên, sau thời gian đó là lúc lông mi trở nên lộn xộn, rối, bắt đầu rụng dần thì các bạn sẽ phải xem xét đến việc gỡ mi nối. Nếu chưa có điều kiện ra tiệm thẩm mỹ, làm đẹp thì có thể cân nhắc các cách gỡ mi sau khi nối tại nhà đơn giản, an toàn mà không làm ảnh hưởng đến hàng mi tự nhiên dưới đây.

- Rửa tay sạch bằng xà phòng kháng khuẩn và nước ấm. Rửa tay xong, lau khô bằng khăn sạch hoặc loại khăn dùng một lần.

- Tiến hành xông mi bằng hơi nước nóng hoặc chườm khăn nóng khu vực mắt giúp làm mềm mi, nới lỏng các liên kết của keo nối mi.



Xông hơi hoặc chườm nóng giúp làm mềm mối keo nối mi

2, Cách gỡ mi nối tại nhà với dầu oliu

Sau khi xông hơi phần mi nối với nước nóng trong 10 phút, dùng tăm bông thấm dầu oliu, chuốt nhẹ nhàng hai bên hàng lông mi. Lớp dầu oliu sẽ phá vỡ chất keo được sử dụng để gắn mi giả với lông mi tự nhiên, khiến phần mi giả rụng dần từng phần và rơi xuống. Lót bông tẩy trang ở dưới lông mi giúp hứng lông mi dễ hơn cũng như không loang dầu oliu ra khu vực khác. Khi chuốt dầu oliu hãy làm cẩn thận không để dính dầu vào mắt, gỡ mi xong thì lau sạch lại khu vực quanh mắt với nước ấm để loại bỏ phần dầu oliu dư thừa còn dính trên mi tự nhiên.

Những lưu ý khi gỡ mi nối bằng dầu oliu

- Với cách làm rụng mi nối tại nhà bằng dầu oliu yêu cầu phải tẩy trang sạch là vì dầu oliu có tác dụng tẩy trang nên khi còn lớp trang điểm nó sẽ khiến hòa tan lớp trang điểm lẫn vào lông mi.

- Gỡ mi nối bằng dầu dừa hay dầu tẩy trang cũng mang lại tác dụng tương tự, các bạn có thể áp dụng làm rụng mi nối bằng dầu dừa hoặc dầu tẩy trang linh hoạt tùy trường hợp, tuy nhiên dầu oliu sẽ giúp gỡ mi nối rụng nhanh hơn.

3, Cách gỡ nối mi bằng kem, sáp tháo mi

Tương tự như dùng dầu oliu, với sáp tháo mi chuyên dụng, các bạn cũng dùng tăm bông chấm vào sáp/kem, chải đều lên chỗ nối mi để keo nối tan và phần mi giả sẽ tự bong ra.



Hướng dẫn cách gỡ mi nối tại nhà bằng kem/sáp tháo mi nhanh chóng

Sau khi phần mi giả rụng hết thì các bạn làm sạch vùng mắt lần nữa bằng nước tẩy trang hoặc sữa rửa mặt để sạch phần keo thừa còn dính lại.

4, Những nguy rủi ro khi gỡ nối mi không đủ kĩ thuật

Nguy cơ dễ thấy và đáng sợ nhất của việc gỡ mi nối không cẩn thận chính là làm tổn thương lông mi, rách đứt lông mi thật, gây đau đớn không nhỏ mà có thể làm rụng theo không ít lông mi tự nhiên. Mặc dù lông mi sẽ mọc lại nhưng phải mất 4-6 tuần.

Ngoài ra khi gỡ lông mi sai cách nhiều lần có thể khiến lão hóa sớm khu vực mắt. Thế nên, khi tháo mi nối tại nhà, các bạn nên xử lý vùng mí mắt cực kì nhẹ nhàng và cẩn thận, tránh các hậu quả không mong muốn. Nhớ rằng đang gỡ mi giả chứ phải không phải nhổ lông mi tự nhiên.

Nếu đã áp dụng các gỡ mi nối tại nhà mà vẫn gặp khó khăn, mi không rụng hoàn toàn thì hãy nhanh chóng tìm đến các chuyên gia và cơ sở uy tín để xử lý.

Tham khảo thêm: Cân nhắc thật kĩ trước khi nối mi: Rụng sạch mi thật lại nhiễm trùng mắt

5, Chăm sóc lông mi của bạn sau khi gỡ nối mi



Tìm hiểu cách chăm sóc lông mi mọc nhanh dài và dầy

Khi nối mi và trang điểm quanh mắt sẽ tạo áp lực cho hàng mi mỏng manh khiến chúng yếu, dễ gãy rụng hơn. Nếu thấy lông mi tự nhiên đang mọc thưa, mỏng dần thì sau khi gỡ mi nối tại nhà các bạn có thể áp dụng một số cách sau, giúp cho lông mi được nghỉ ngơi và có thời gian phục hồi như dưỡng mi hàng ngày bằng dầu oliu, dầu dừa hay dầu thầu dầu, cung cấp dưỡng chất giúp mi khỏe và nhanh phục hồi. Chỉ cần lấy tăm bông thấm dầu chuốt chải nhẹ qua hàng lông mi. Dầu sẽ tự động chảy xuống gốc lông mi theo trọng lực. Thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ và làm sạch vào buổi sáng hôm sau lúc rửa mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng mi của bạn sẽ mềm, mượt, mọc nhanh và dầy hơn hẳn.

Ghi nhớ rằng nếu dự định tháo mi nối tại nhà thì phải rất cẩn thận và hiểu rõ các bước phải làm. Thực hiện theo các hướng dẫn trong bài viết này đảm bảo sự khỏe mạnh và phát triển tự nhiên tốt nhất cho hàng lông mi tự nhiên của bạn.