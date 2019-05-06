Gợi ý cách mặc đồ đẹp cho người có bắp chân to

Thời trang 06/05/2019 15:11

Bắp chân to khiến nhiều chị em tự ti và khó khăn hơn khi chọn đồ. Thế nên, các bạn đừng quên bỏ túi ngay cách mặc đồ cho người có bắp chân to cực hay dưới đây.

Luôn thấy tự ti và ngại vì bắp chân to thô kệch, xấu xí? Nếu biết cách mặc đồ cho người có bắp chân to, bạn sẽ biến điểm yếu cơ thể thành thế mạnh với gu thời trang cực chất cho bản thân. 

Cách mặc đồ cho người có bắp chân to đẹp

- Tận dụng những mẫu quần ống suông thời trang và năng động

Vì bắp chân to nên các bạn chọn những quần jeans hè ống rộng, jeans boyfriend ống ôm hay quần baggy vừa thời trang năng động, cá tính lại che được khuyết điểm bản thân nhanh chóng, có thể mặc đi chơi hay đi làm đều thích hợp.  

Quần jeans boyfriend cho người bắp chân to mặc đi chơi hay đi làm đều phù hợp
Quần jeans boyfriend cho người bắp chân to mặc đi chơi hay đi làm đều phù hợp

Và rõ ràng mặc những quần ống rộng mang lại cảm giác thoải mái hơn hẳn so với những quần ống ôm bó sát, nhất là trong những ngày hè nóng bức phải không các bạn?

Quần jeans ống rộng thời trang và thoải mái, che đi khuyết điểm cơ thể bắp chân to
Quần jeans ống rộng thời trang và thoải mái, che đi khuyết điểm cơ thể bắp chân to

Với các bạn thích quần vải thô nên cũng nên chọn quần ống suông, rộng, có khá nhiều kiểu dáng quần cho các bạn lựa chọn. Như quần clutch là một gợi ý khá hay cho các bạn thử nghiệm. 

Quần clutch thời trang đẹp cho các bạn gái chân to
Quần clutch thời trang đẹp cho các bạn gái chân to

Quần culottes mặc đẹp cho những bạn gái có bắp chân to
Quần culottes mặc đẹp cho những bạn gái có bắp chân to

Hay những mẫu quần thô đẹp, tiện dụng chỉ cần nhìn thôi bạn cũng đã biết đây chính là câu trả lời của câu hỏi đâu là mẫu quần cho những người chân to.

Mẫu quần mặc đẹp bất chấp đùi ngắn, bắp chân to
Mẫu quần mặc đẹp bất chấp đùi ngắn, bắp chân to

Tránh mặc quần short hay quần lửng, nếu mặc quần short có thể kết hợp với tất dài, tất giấy tối màu hoặc giày cao cổ để che đi nhược điểm ở bắp chân.

Mặc quần short với tất dài cá tính, che khuyết điểm chân to dễ làm
Mặc quần short với tất dài đẹp cá tính, che khuyết điểm chân to nhanh chóng

- Cách chọn chân váy cho người chân to, bắp chân to

Tương tự với quần, bạn nên lựa chọn những váy maxi, chân váy midi dáng dài suông, khá thoải mái, nữ tính thướt tha mà vẫn thời trang. 

Chân váy midi nữ tính cho các bạn gái có bắp chân to diện
Chân váy midi nữ tính cho các bạn gái có bắp chân to diện

Nhưng với các bạn đang tìm cách chọn váy cho người lùn bắp chân to, váy midi hay maxi nếu không khéo chọn sẽ rất dễ dìm chiều cao thì phải làm sao? Hay muốn diện váy ngắn mà không lộ chân to thì làm thế nào? Đơn giản là sử dụng chút mẹo kết hợp với tất dài, tất giấy hay giày cao cổ để hô biến nhược điểm cơ thể một cách khéo léo mà vẫn thỏa mong ước sở thích thời trang bản thân. 

Kết hợp váy ngắn thời trang với tất dài là một gợi ý hay cho các cô nàng có bắp chân to áp dụng
Kết hợp váy ngắn thời trang với tất dài là một gợi ý hay cho các cô nàng có bắp chân to áp dụng

Phối quần áo cũng như khi trang điểm vậy, nếu biết cách phối kết hợp thì sẽ che đi những khuyết điểm bản thân tinh tế và tự nhiên nhất. Với những bạn tự ti vì chân to và có bắp thì đơn giản nhất trong hè này, lựa những sét đồ màu đen đồng màu, đi giày cao gót để tạo hiệu ứng người cao và chân thon hơn.

Gợi ý mặc váy hè đẹp cho những ai đùi to chân ngắn
Gợi ý mặc váy hè đẹp cho những ai đùi to chân ngắn

- Những lưu ý khi chọn cách mặc đồ cho những người chân to

  • Khi chọn quần hay váy nên chọn những mẫu có phần dưới tối màu để tránh thu hút cái nhìn của người đối diện vào phần không đẹp trên cơ thể. 
  • Với những bạn thiên hướng nhẹ nhàng nữ tính thì đừng quên kết hợp với sandal hay giày cao gót, với các bạn cá tính mạnh mẽ hơn thì chọn những đôi như ankle boot khi phối đồ.

Đừng để những tư ti ngoại hình như bắp chân to làm bạn buồn phiền. Với những gợi ý cách mặc đồ cho người có bắp chân to trên đây, các bạn hẳn có được câu trả lời cho những câu hỏi như "bắp chân to nên mặc gì", "cách mặc đồ cho người có bắp chân to", "váy cho người bắp chân to" rồi đấy.

Muôn kiểu váy tuyệt đẹp giúp chị em "hút hồn" chàng trong những ngày hè rực rỡ

Muôn kiểu váy tuyệt đẹp giúp chị em "hút hồn" chàng trong những ngày hè rực rỡ

Mùa hè đến, chị em cứ diện ngay những kiểu váy tuyệt đẹp dưới đây là đảm bảo chàng trai nào cũng có thể bị "hút hồn" đấy nhé.

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Từ khóa:   bắp chân to mẹo ăn mặc che khuyết điểm

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