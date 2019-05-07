5 điều cần thiết để hồi sinh làn da cuối hè trắng hồng khỏe mạnh

Sau một mùa hè đầy nắng chắc chắn làn da cuối hè của bạn khó có thể thoát khỏi tình trạng sạm nắng dù ít hay nhiều. Tham khảo ngay 5 điều cần thiết để hồi sinh làn da cuối hè của bạn để phục hồi da sau cháy nắng, trị nắng ăn da mặt cực hiệu quả, dưỡng trắng da khỏe mạnh và an toàn nhé.

Bạn nên bỏ công tìm kiếm loại sữa rửa mặt hoàn hảo có thể loại bỏ đi lớp trang điểm nhẹ, không làm mất đi lớp dầu tự nhiên của khuôn mặt. Một số loại được đánh giá là dịu nhẹ và được các chuyên da chăm sóc da khuyên dùng như sữa rửa mặt Muji, St Ives, Cetaphill....



Công thức mật ong + chanh giúp sạch da, da căng mịn khỏe mạnh

Với các bạn thích dùng thiên nhiên có thể thử dùng loại sữa rữa mặt tự làm tại nhà từ mật ong, dầu dừa, sữa chua, giấm táo hay mật ong chanh. Hầu như các thành phần đều có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp làm dịu và phục hồi làn da cho bạn mà không lo sẽ bị dị ứng nhiều như các loại sữa rửa mặt hóa học.

2. Đừng bỏ qua nước hoa hồng/nước cân bằng da

Nước hoa hồng hay nước cân bằng da thực sự có tác dụng và vai trò đáng kể trong các bước chăm sóc da khỏe mạnh hàng ngày mà nhiều người lại xem nhẹ nó. Đừng quên rằng nếu bỏ qua nước hoa hồng thì hiệu quả các bước chăm sóc da phía sau sẽ giảm tới 30%.

Nước hoa hồng hay nước cân bằng da nên chọn loại không có cồn, nó chính là cách cấp ẩm, lau sạch bụi bẩn, dầu và lớp mồ hôi, lớp kem chống nắng trang điểm một cách đơn giản nhất, tuy không thể sạch sâu nhưng cũng giúp thoáng và dễ thở hơn cho lỗ chân lông phần nào.

3. Dùng loại kem dưỡng ẩm có thành phần chống nắng



Thoa kem dưỡng ẩm dưỡng da khỏe mạnh nhanh chóng sau hè

Việc cường độ nắng cao và liên tục như trong mùa hè thì các bạn hoàn toàn nên tự chuẩn bị cho mình một loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ có thành phần chống nắng để chăm sóc và bảo vệ da. Thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên chính là cách dưỡng da khỏe mạnh, hồi lại da hiệu quả nhất.

Khi chọn kem dưỡng ẩm mùa hè thì nên chú trọng vào tác dụng cấp nước, cấp ẩm của nó, lựa chất kem mỏng nhẹ, dễ thấm, tránh bí rít, rất dễ gây nhờn, sinh mụn không mong muốn.

4. Chăm chỉ đắp mặt nạ hàng ngày

Để dưỡng và phục hồi làn da xỉn màu sạm nắng thì công lớn của nó phải kể đến các loại mặt nạ đắp chăm sóc da.

Sau khi tẩy da chết thì việc cấp ẩm và dưỡng chất của mặt nạ sẽ mang đến một sức sống mới cho làn da của bạn, giúp chữa làn da sạm nắng an toàn và khỏe mạnh.

Nếu không có điều kiện đầu tư mặt nạ giấy thì các bạn cũng có thể tận dụng các loại mặt nạ thiên nhiên như đắp bột trà xanh, bột đậu đỏ,.. giúp làm sáng da, bổ sung các chất chống oxy hóa tuyệt vời.

Lưu ý: Với các bạn áp dụng cách làm trắng da bằng bột đậu đỏ thì nên lựa chọn loại đậu đỏ tươi, mua về rửa sạch rồi hãy nghiền lấy bột vì chính nhựa đậu đỏ mới là thành phần thiên nhiên giúp làm trắng da, nếu lựa chọn bột đỏ khô sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm trắng da sau khi bị ăn nắng lâu ngày.

- Bột trà xanh nên đắp tối đa tuần 3 lần để tránh khô da.

- Bột trà xanh kết hợp bột yến mạnh thành mặt nạ sạch da, tẩy da chết nhẹ nhàng, giúp da sáng khỏe tự nhiên.

5. Chăm sóc làn da sau hè với son dưỡng môi

Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn thì đôi môi là cửa sổ phản ánh làn da của bạn đang trong trạng thái thế nào. Bạn có thể biết ai đó bị mất nước như thế nào, da của họ đã mất bao nhiêu collagen và sự hao mòn tổng thể chỉ bằng cách nhìn vào đôi môi của ai đó.

Đó là lý do tại sao các bạn đừng quên các sản phẩm dưỡng môi như dầu dừa, dầu oliu,.. sử dụng cả ngày, đặc biệt là vào mùa hè và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi đến lúc hôn tạm biệt mùa hè, đôi môi của bạn sẽ cảm ơn bạn vì đã chăm sóc chúng thật tốt.

*Lời khuyên giúp phục hồi da sau cháy nắng

Không chỉ ghi nhớ những điều cần thiết chăm sóc da mùa hè như trên, trong điều kiện nắng nóng có thể lên đến 50oC thì các bạn rất dễ gặp phải tình trạng cháy nắng.

Khi thấy da bị cháy nắng thì nên nhanh chóng di chuyển vào khu vực mát mẻ, thoáng khí, lấy khăn ẩm lau nhẹ khu vực cháy nắng. Nếu cháy nắng nhiều nơi thì có thể nghỉ ngơi 15 -20 phút rồi đi tắm. Sau khi làm mát da thì hãy thoa kem dưỡng ẩm, nha đam hoặc dầu oliu để chữa cháy nắng cho da.



Dầu oliu giúp phục hồi làn da sau cháy nắng an toàn và đơn giản

Với những bạn muốn chữa làn da cháy nắng lâu ngày thì hãy kiên trì tắm bột đậu đỏ và thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên để làn da phục hồi nhanh hơn.

Tất nhiên để có một làn da trắng đẹp suốt mùa hè phải bắt đầu từ vẻ đẹp bên trong, vì vậy đừng quên uống đủ nước và bổ sung thực phẩm lành mạnh để nuôi dưỡng luôn làn da tươi tắn.

Áp dụng thường xuyên 5 điều cần thiết để hồi sinh làn da cuối hè sẽ là cách dễ dàng để làn da bạn luôn rực rỡ, tươi trẻ và vui vẻ sau khi mùa hè kết thúc.