Cách để tóc đen đẹp ngỡ ngàng không lo bị chê già

Bạn muốn trông mình trẻ hơn 10 tuổi? Đơn giản nhất là thử ngay kiểu tóc đen dài, mái bằng, cắt tỉa các lớp tóc mỏng nhẹ như trong hình sẽ giúp tân trang hình ảnh hiện tại đơn giản và dễ dàng nổi bật hơn khi ở đám đông

Dịu dàng và nữ tính chính là cảm nhận của nhiều người với màu tóc đen nhưng nhiều bạn lại e ngại rằng để tóc đen sẽ cộng thêm tuổi cho bản thân. Nhầm rồi nhé, với các cách để tóc đen không bị già trong bài các bạn sẽ tìm thấy kiểu tóc đẹp chân ái, không cần cầu kì, không màu mè, rất đơn giản mà lại hợp với bản thân đến lạ lùng.

Kiểu tóc này thực sự thoải mái và dễ làm, những lớp tóc thẳng mềm phù hợp với khá nhiều khuôn mặt. Nhất là với các bạn nữ có nước da sáng, mái tóc đen sẽ tạo nét bí ẩn cuốn hút khó có thể chối từ.

Tóc đen dài trẻ trung, nữ tính thích hợp với khuôn mặt nhiều chị em



Tóc dài đen xoăn nhẹ đuôi tạo nét vừa trẻ trung, dịu dàng mà đầy bí ấn cho bạn gái

Các ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng như IU hay Sulli (cựu thành viên F(x)) cũng rất trung thành với các kiểu tóc đen dài giữ nét trẻ trung được mọi người hâm mộ công nhận.



Kiểu tóc đen dài trẻ trung được nhiều bạn gái yêu thích

Các kiểu tóc đen ngắn

Các kiểu tóc đen ngắn thẳng tạo nét năng động và trẻ trung không thể bàn cãi. Không chỉ mang lại hình ảnh của tuổi trẻ, sức sống nó còn mang lại sự độc đáo riêng của bản thân từng người. Các kiểu tóc ngắn bob đen đều có sự tương phản tuyệt vời, nổi bật đôi mắt, lông mày và đôi môi của các bạn, tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Tóc đen ngắn cá tính, năng động hợp với nhiều bạn trẻ

Một kiểu tóc bob đen xếp tầng sẽ giúp làm nổi bật đường quai hàm, nhấn vào nét đẹp khuôn mặt một cách tự nhiên nhất, tạo dấu ấn trẻ trung, thời trang, năng động và cá tính cho các bạn gái.



Kiểu tóc bob đen nhiều tầng lớp không lo bị già cho nhiều bạn gái thử nghiệm

Về cơ bản, nó là một kiểu tóc ngắn xếp chồng lên nhau với phần tóc mái thoải mái và phần đuôi hơi rối tạo nét trẻ trung ngọt ngào và cũng rất sắc xảo cho các chị em.



Mái tóc ngắn đen trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào

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Tóc đen dài ngang vai ngọt ngào dễ thương đầy tươi trẻ

Đôi khi các bạn sẽ thích những mái tóc thẳng, dài ngang vai đơn giản, mái thưa rẽ ngôi hai bên như hình giúp bản thân trẻ ra 4-5 tuổi một cách nhanh nhất.



Thử để cách tóc đen ngắn ngang vai trẻ trung, dễ thương tạo mới hình ảnh bản thân

Các bạn cũng có thể thử kiểu tóc ngang vai đánh rối nhẹ đầy cá tính để tạo mới diện mạo bản thân hợp thời trang và xu hướng nhất.



Tóc ngang vai đen cá tính, trẻ trung hợp nhiều khuôn mặt

Một mái tóc ngang vai, mái chéo sẽ giúp bạn trẻ ra vài tuổi tự nhiên, để tóc thẳng hay uốn nhẹ đuôi đều phù hợp.



Tóc dài ngang vai, mái chéo đen đẹp trẻ trung



Mách bạn cách để kiểu tóc đen không bị già đẹp nhất

Những lưu ý khi để tóc đen để không bị già

- Khi làn da nhợt nhạt thì tóc đen thật sự khiến diện mạo của bạn xuống thêm, hãy cố gắng giữ nét tươi tắn tự nhiên bằng trang điểm nhẹ sương sương.

- Để tạo thêm nét quyết rũ có thể chọn một thỏi sơn đỏ tươi để hướng tầm mắt mọi người tập trung vào điểm nổi bật trên khuôn mặt của bạn. Cân nhắc lựa chọn thêm các màu khác như màu đỏ gạch, màu cam hoặc hồng sen tùy hoàn cảnh.

- Hết sức cân nhắc và nên tránh với các kiểu tóc đen xoăn lọn nhỏ, nó thực sự sẽ khiến bạn trông già dặn hơn tuổi.

- Với các kiểu tóc đen để không bị già nên kết hợp thêm với các phụ kiện như đeo băng đô, bườm, kẹp tóc dễ thương để tạo sự trẻ trung, năng động.

Có rất nhiều kiểu tóc đen đẹp không bị già đang chờ các chị em thoải mải thử nghiệm. Chúc các chị tìm được kiểu tóc đen đẹp cho bản thân và luôn tự tin, tươi trẻ và vui vẻ nhất trong cuộc sống.