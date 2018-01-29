Bật mí cách trang điểm cho mẹ bầu đi chơi ngày Tết xinh lung linh

Trang điểm cho mẹ bầu không nên quá đậm mà nên chú trọng vào phong cách nhẹ nhàng, tone màu lạnh, để mang đến vẻ đẹp tự nhiên mà không kém phần quyến rũ. Do đó, khi trang điểm cho mẹ bầu không cần quá cầu kỳ, chỉ cần thể hiện sự tự nhiên và vẻ đẹp dịu dàng là đủ.

Trong thời gian mang thai, cơ thể của các chị em có nhiều sự thay đổi về nội tiết tố, có thể làm ảnh hưởng đến nhan sắc. Đồng thời, gây ra những mệt mỏi, khó chịu, làm cho phái đẹp chán nản, không còn chú ý đến việc trang điểm , làm đẹp cho mình. Tuy nhiên, thời kỳ mang thai là giai đoạn hạnh phúc của người mẹ, vì thế nếu nhan sắc có phần “xuống cấp” thì bạn càng phải chú ý chăm sóc nhiều hơn và hãy trang điểm để trở thành một bà bầu xinh đẹp. Trang điểm như thế nào để đẹp hơn, tự tin hơn và mang đến một tinh thần vui vẻ, bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho mẹ bầu được biết nhé!

Đặc biệt, khi da bị bong tróc do khô, bạn hãy chăm chút thật kỹ bước thoa kem dưỡng ẩm cho da trước khi trang điểm. Thực hiện, dưỡng ẩm thường xuyên để có làn da đẹp tươi tắn.

Đây mà một trong những bí quyết trang điểm cho mẹ bầu đi chơi ngày Tết đơn giản, giữ được làn da mướt, mịn màng và tươi tắn, hoàn toàn che giấu được những sự mệt mỏi khi mang thai. Vì trong thời gian manh thai, da của mẹ bầu khá nhạy cảm, nên bạn hãy chăm sóc bằng các loại sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với cấu tạo da cá nhân.

Che đi mụn và làn da sạm

Khi mang thai, tình trạng mụn và sạm da khó tránh khỏi. Vì thế, khi trang điểm bạn nên chú ý đến việc sử dụng kem che khuyết điểm trước khi thoa kem nền. Chỉ nên thoa một lượng kem che khuyết điểm vừa phải lên trên các mụn hay chỗ sạm nám, chứ không phải chất đống mỹ phẩm lên, khiến cho da mặt trông dày, mất tự nhiên.

Phấn hồng nhẹ giúp da trông sáng và tự nhiên hơn

Phấn má màu be sẽ hợp với mẹ bầu hơn màu hồng. Ảnh internet

Trang điểm cho mẹ bầu đi chơi ngày Tết không thể bỏ qua bước đánh má hồng. Khi mang thai, gương mặt của các chị em thường hay đỏ ửng, vì thế dùng kem màu be đánh má hồng cho mẹ bầu phù hợp hơn dùng màu hồng.

Trang điểm mắt

Để che đi đôi mắt mệt mỏi như thiếu ngủ trong suốt thời kì mang thai cần phải dùng đến dụng cụ bấm lông mi và mascara. Với đôi mắt thâm quầng nên lót một lớp kem mỏng, chờ khô, sau đó chấm kem phủ vào quầng mắt khi nào bám chắc vào da thì tiếp tục thoa lớp kem mỏng lên trước khi phủ phấn không màu lên trên. Bên cạnh đó, có thể phủ highlight lên xương gò má, hốc mắt sẽ khiến mẹ bầu trông quyến rũ hơn và tươi tắn hơn.

Lưu ý khi trang điểm cho mẹ bầu đi chơi ngay Tết

Trong thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày, các chuyên gia khuyên mẹ bầu nên:

- Khi trang điểm nên sử dụng những sản phẩm chứa ít hóa chất, chiết xuất từ thiên nhiên và tận dụng tối đa nguồn mỹ phẩm chưa qua tác động của công nghệ chế biến, như hoa quả, rau củ...

- Tẩy trang cẩn thận sau khi trang điểm và không nên lạm dụng nước tẩy trang. Dùng nước vo gạo, các loại sữa tươi để rửa sạch mặt là cách làm đẹp an toàn nhất.

- Hạn chế dùng những loại hóa mỹ phẩm có chứa chì, đồng vì có thể gây hại cho làn da của mẹ.

- Hạn chế tối đa việc tô son môi, vì trong son môi có chứa nhiều chì.

Dù mang thai nhưng mẹ vẫn phải xinh đẹp. Ảnh internet

Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của phụ nữ, cho dù là đang mang thai. Đặc biệt, với bà bầu là người đang trong giai đoạn chuẩn bị làm mẹ lại càng cần làm đẹp cho chính mình, bởi đó là một phần không thể thiếu của sức khỏe.