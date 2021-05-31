Xử phạt người dân có smartphone nhưng không cài ứng dụng phòng dịch

Tin y tế 31/05/2021 11:03

Vừa qua, trong thông báo mới, Bộ Y tế cho biết sẽ xử phạt những người có smartphone nhưng không cài và sử dụng các ứng dụng phòng dịch Covid-19.

Theo VTV, Bộ Y tế cho biết việc khai báo y tế điện tử, sử dụng ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần và kiểm soát người vào - ra các địa điểm công cộng bằng mã QR Code được áp dụng cho người dân; các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí và nơi tập trung đông người.

Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế nhằm phát hiện tiếp xúc gần, nhất là tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại các cảng hàng không, trên các phương tiện giao thông công cộng ...

Các ứng dụng phục vụ việc khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần gồm có: Ứng dụng VHD (VietNam Health Decleration), tokhaiyte.vn, Bluezone, NCOVI.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người dân có smartphone cần cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế để khai báo y tế điện tử và sinh mã QR Code. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone và bật chế độ Bluetooth.

Người thuộc diện cách ly y tế hoặc giám sát y tế sau cách ly có smartphone phải cài đặt ứng dụng khai báo y tế VHD và ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần. Người dân cũng cần dùng mã QR Code được in ra hoặc đã lưu trong điện thoại để khai báo y tế và chịu trách nhiệm về những thông tin mình khai báo. Khi đến các địa điểm cần khai báo y tế, người dân có thể dùng điện thoại quét mã QR Code tại điểm đó.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần, xử phạt các trường hợp có smartphone nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch COVD-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn.

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Các trường hợp có smartphone nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng sẽ bị xử phát theo quy định -  Ảnh: Internet

Đồng thời, quyết định khu vực, địa điểm đang có ổ dịch Covid-19 trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế để áp dụng nghiêm các biện pháp chống dịch phù hợp mà không áp dụng hướng dẫn.

Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương trong lĩnh vực được giao quản lý trực tiếp hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi áp dụng hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người thực hiện nghiêm hướng dẫn. 

Từ khóa:   thông tin Covid - 19 phòng dịch khai báo y tế

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