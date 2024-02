Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy không độc tố. Số ít rượu còn lại nhiều người uống không có biểu hiện lạ.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 19/2, ông Uông Văn Thịnh, Chủ tịch UBND TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết qua xác minh, lấy mẫu rượu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định vợ chồng ông T.V.T (64 tuổi) và bà T.M.T (62 tuổi, cùng ngụ ấp Mặc Đây, TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) tử vong và anh T.V.Tr (con trai vợ chồng ông T.V.T) nguy kịch do nhậu nhiều, nhậu liên tục nhiều ngày, chứ không phải ngộ độc rượu.

Theo ông Thịnh, can rượu 30 lít được Công an TT.Châu Hưng thu giữ tại nhà ông T.M.T là rượu gạo, do gia đình mua ở gần nhà. Vợ chồng ông T.M.T cùng các con, người thân trong xóm tổ chức ăn nhậu liên tục 3 ngày (từ 28 đến 30 Tết), có ngày nhậu suốt từ sáng đến đêm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xác định, can rượu 30 lít đã uống gần hết, chỉ còn một ít. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy không độc tố. Số ít rượu còn lại nhiều người uống không có biểu hiện lạ.

Dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, nhiều người đến nhà ông T. nhậu, qua xác minh sức khỏe của họ vẫn bình thường, không có biểu hiện gì bất thường. Một phần do họ uống rượu ít hơn vợ chồng ông T. Riêng con trai ông T., khi sức khỏe chuyển biến nặng, từ bệnh viện tỉnh, gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, đến ngày hôm nay đã hồi phục sức khỏe, xuất viện về nhà. Gia đình ông T. thuộc diện khá giả ở địa phương và cũng không yêu cầu, khiếu nại gì.

