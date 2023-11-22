Uống trà sữa mua gần trường, 17 học sinh lớp 5 tại Đắk Lắk nhập viện cấp cứu

Tin y tế 22/11/2023 20:29

17 học sinh của Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi uống trà sữa mua ở gần trường.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 15h30 chiều nay (22/11), 17 em học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Eatu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo đã khẩn trương đưa nhóm trẻ vào thăm khám tại bệnh viện trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.  

Uống trà sữa mua gần trường, 17 học sinh lớp 5 tại Đắk Lắk nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Các em học sinh được đưa đi cấp cứu sau khi có biểu hiện ngộ độc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, theo bác sĩ Anh, cô giáo chủ nhiệm lớp, người đưa các em học sinh vào bệnh viện, cho biết khả năng nguyên nhân gây ngộ độc là món trà sữa được các em mua cạnh trường học.

"Các em nhập viện đều có các triệu chứng nôn ói, đau đầu, chóng mặt, một số em đau bụng, tiêu chảy. Các bác sĩ đã cho các em truyền dịch, uống men tiêu hóa, một số em uống thuốc giảm đau. Đến cuối giờ chiều, sức khỏe các em tạm ổn nhưng bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, chưa cho em nào về", bác sĩ Anh thông tin.

Uống trà sữa mua gần trường, 17 học sinh lớp 5 tại Đắk Lắk nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Nhiều học sinh đang cấp cứu tại BVĐK Thiện Hạnh có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại phòng cấp cứu BVĐK Thiện Hạnh, chị H.V (trú buôn Jù, xã Ea Tu) đang chăm sóc con gái H.L.Đ, một trong số các học sinh ngộ độc nhập viện, cho biết đang làm rẫy thì nhận tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm về việc con chị cùng nhiều học sinh có triệu chứng ngộ độc, nên chị vội đến trường đưa con vào viện.

"Tôi nghe con kể lại cùng nhiều bạn mua trà sữa ở gần trường đem vào lớp uống, sau đó trong người thấy nôn nao, đau bụng, đau đầu, nhiều bạn khác thì nôn ói liên tục", chị H.V kể.

Uống trà sữa mua gần trường, 17 học sinh lớp 5 tại Đắk Lắk nhập viện cấp cứu - Ảnh 3
Bệnh viện cho biết sức khỏe nhiều em đã tạm ổn nhưng được tiếp tục theo dõi - Ảnh: Báo Thanh Niên

Một lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã nắm thông tin về việc nhiều học sinh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm và đang kiểm tra, xác minh vụ việc.

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