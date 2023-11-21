2 cô gái trẻ suýt bỏ mạng vì sốc nhiễm độc khi sử dụng tampon thay cho băng vệ sinh thông thường

Tin y tế 21/11/2023 09:25

Một bà mẹ cảnh báo không nên sử dụng tampon sau khi hai cô con gái bị nhiễm trùng huyết do hội chứng sốc nhiễm độc.

Theo VTC News dẫn nguồn từ New York Post, cô chị vừa ra khỏi phòng ICU sau biến cố sốc nhiễm độc do dùng tampon thì đến lượt cô em 17 tuổi lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh cũng vì loại băng vệ sinh này.

“Thành thật mà nói, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mất con. Cả hai đều đang ở trong tình trạng thực sự tồi tệ, nội tạng bị viêm và có nguy cơ ngừng hoạt động”, Javon Johnson, 46 tuổi, sống ở thành phố Elkhart (bang Indiana, Mỹ) chia sẻ với truyền thông.

Bà mẹ 6 con cho biết, Devine, con gái 21 tuổi của chị đổ bệnh vào tháng 5/2022 sau khi sử dụng tampon - băng vệ sinh dạng ống siêu thấm hút. Devine vừa kết thúc kỳ kinh thì xuất hiện các triệu chứng giống như cúm và không thể đi lại nếu không có sự trợ giúp. Cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một tuần. 

Đến tháng 7/2022, con gái thứ hai của Johnson là Jaya (17 tuổi) cũng gặp phải những triệu chứng tương tự khi cả gia đình đang trong kỳ nghỉ ở Florida.

Johnson giải thích: “Jaya mới chỉ sử dụng tampon lần đầu tiên vào 2 ngày trước. Lúc đó chúng tôi đang ở Florida trong kỳ nghỉ gia đình và Jaya chỉ muốn dùng nó để đi bơi.”

Ban đầu, người mẹ nghĩ con gái mình đang bị say nắng vì thấy lòng bàn tay Jaya đỏ lên, nhưng tình trạng của thiếu nữ trở nên tồi tệ hơn sau đó, buồn nôn và sốt cao.

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Devine và Jaya suýt chết do sốc nhiễm độc khi dùng tampon. (Ảnh: NYP)

Jaya được đưa đến phòng cấp cứu, bác sỹ kê thuốc ibuprofen và cho về nhà. Sau đó, Jaya bị bất tỉnh nên gia đình lại phải gọi xe cấp cứu đưa cô quay lại bệnh viện.

“Chúng tôi không thể tin chuyện này thực sự lại xảy ra với gia đình mình lần nữa”, người mẹ kể lại. Jaya được chẩn đoán nhiễm trùng huyết do hội chứng sốc nhiễm độc, giống như Devine.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ Cleveland Clinic, hội chứng sốc nhiễm độc, thường liên quan đến việc sử dụng tampon, là tình trạng vi khuẩn ảnh hưởng đến 1/100.000 người. Nó có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng hoặc tử vong.

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Tampon là 1 dạng băng vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet

"Thật là một khoảnh khắc kỳ lạ khi Jaya nhận được chẩn đoán tương tự như chị gái nó chỉ sau 30 ngày", Javon thừa nhận. "Lúc đó, vợ chồng tôi vừa đưa một đứa trẻ ra khỏi ICU, vẫn đang hồi phục và rồi lại có một đứa trẻ khác sắp bắt đầu quá trình này, nhưng con bé trông tệ hơn".

Javon, chủ một doanh nghiệp chăm sóc trẻ em, cho biết các bác sĩ nói tình trạng nhiễm trùng của con gái cô do "những hóa chất có hiệu lực cao hơn" trong loại băng vệ sinh siêu thấm hút. Những chiếc tampon mà hai chị em sử dụng vẫn chưa được xác định.

Javon cho hay hai con gái đã sử dụng băng vệ sinh trong cùng một hộp nhưng lấy chúng ra khi đi ngủ.

"Tôi không nghĩ mọi người sẽ tin chuyện này xảy ra với hai cô con gái của tôi chỉ cách nhau 30 ngày. Điều đó thật phi thực tế", Javon nói.

Javon cho biết cả hai con đều phục hồi sức khỏe chậm và kể từ đó, ngôi nhà cô không còn những chiếc tampon này nữa.

"Không ai có thể sử dụng tampon nên chúng tôi không giữ chúng trong nhà. Tôi hoàn toàn không khuyên dùng băng vệ sinh vào thời điểm này. Tôi ủng hộ việc không sử dụng băng vệ sinh vì chúng không an toàn", Javon nói.

Trong khi đó, gia đình Javon hiện tập trung giúp hai con gái vượt qua thử thách này. "Tôi và chồng tôi rất biết ơn vì cả hai đều sống sót sau biến cố sức khỏe đó", Javon thở dài.

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