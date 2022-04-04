Tuyên Quang: Bé sơ sinh 28 ngày tuổi mắc COVID-19 diễn tiến nặng, siêu âm phổi có dịch

Tại Khoa Nhi, các bác sĩ đã chọc hút dịch màng phổi và hút ra được hơn 100ml dịch nâu sánh.

Theo VTV đưa tin, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận một bệnh nhi sơ sinh 28 ngày tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, khò khè, bú kém, trong cơn bú tím tái, xét nghiệm test nhanh COVID-19 dương tính, có suy hô hấp/viêm phổi nặng.

Bệnh nhi ngay lập tức được đưa vào Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 điều trị tích cực. Đến ngày 1/4, siêu âm phổi có dịch, xét nghiệm âm tính COVID-19 nên chuyển sang Khoa Nhi tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ đã chọc hút dịch màng phổi và hút ra được hơn 100ml dịch nâu sánh. Tình trạng bệnh dần ổn định hơn. Sau đó, bé được chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị và theo dõi.

Hút dịch màng phổi cho bệnh nhi - Ảnh: VTV

Theo các bác sĩ Khoa Nhi, hầu hết trẻ sơ sinh có kết quả dương tính với COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nhưng không ngoại lệ một số trẻ có bệnh lý nền và trẻ non tháng (sinh trước 37 tuần) có thể có nguy cơ tiến triển nặng.

Các triệu chứng COVID-19 thường gặp ở trẻ sơ sinh bao gồm sốt, li bì, chảy nước mũi, ho, nôn, tiêu chảy, bú kém, thở nhanh hoặc khó thở... Khi phát hiện bé nhiễm COVID-19, các gia đình cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn.

Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu nặng như sốt cao trên 39 độ C, co giật, li bì, không bú được hoặc bỏ bú, tím tái, thở nhanh, khó thở, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được điều thăm khám và điều trị kịp thời.

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