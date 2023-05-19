TP.HCM: Nam sinh lớp 9 bị biến chứng nặng sau khi hút phải cỏ Mỹ

Ngày 19/5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) tiếp nhận một học sinh bị biến chứng nặng sau khi hút cỏ Mỹ bán gần trường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 14h ngày 16/5,em T.H.L. (15 tuổi), học sinh lớp 9 tại một trường THCS trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) đang uống nước cùng bạn tại quán cà phê ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) thì lấy một loại chất màu xanh (được cho là cỏ Mỹ) mua của người quen bán ở công viên gần trường, với giá 20.000 đồng ra hút. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nơi nam sinh được đưa vào cấp cứu - Ảnh: Báo Dân trí Sau đó, khoảng 10 phút, nam sinh xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, cơ thể tê dại, xuất hiện ảo giác, chóng mặt và nôn ói liên tục. Phát hiện sự việc, bệnh nhân được người xung quanh gọi xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Tại bệnh viện, bệnh nhân tiếp xúc tốt, đồng tử cả 2 bên giãn 2mm, có đáp ứng phản xạ, tình trạng nôn ói và đau đầu đã giảm. Sau hơn 2 ngày truyền dịch, theo dõi sát chức năng các cơ quan, bé đã có xét nghiệm nước tiểu âm tính với ma túy. Nam sinh được khám tâm lý thêm trước khi cho xuất viện, đồng thời bệnh viện cũng khuyến cáo gia đình và nhà trường chú ý can thiệp giáo dục sức khỏe hành vi cho bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, cỏ Mỹ chứa chất XLR-11, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng. Từ đó, bệnh nhân dẫn đến những tư tưởng cực đoan, gây hại cho mình và người khác. Cỏ Mỹ là một chất tổng hợp, không có nguồn gốc tự nhiên, không phải là cần sa nhưng khả năng gây nghiện và tác hại trên hệ thần kinh, gây loạn thần cao hơn cần sa.

Cỏ Mỹ đã bị đưa vào danh mục cấm sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển - Ảnh: Báo Dân trí Với các tác hại lớn, cỏ Mỹ đã được cơ quan chức năng xếp vào danh mục các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển. Qua đó, Bác sĩ khuyến cáo, thời gian để độc chất từ cỏ Mỹ thải ra khỏi cơ thể hoàn toàn có thể lên tới 1 tháng. Do đó, nếu đã lỡ sử dụng và xuất hiện ảo giác kéo dài, sức khỏe suy sụp, bệnh nhân nên đến bệnh viện có chuyên khoa Tâm thần, Thần kinh để bác sĩ thăm khám và có hướng điều trị kịp thời. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, 2 học sinh là V.B.N và N.T.Q (17 tuổi) ở TP Hạ Long, nhập viện với biểu hiện kích thích, thở nhanh, vã mồ hôi, chóng mặt, buồn nôn sau 1h hút thuốc lá điện tử. Nơi tiếp nhận 2 học sinh lớp 11 ngộ độc do hút thuốc lá điện tử - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam Bác sĩ Nguyễn Tiến Thắng, Phó khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Ngộ độc thuốc lá điện tử thường hay xảy ra ở lứa tuổi học sinh cấp hai, cấp ba, vị thành niên, bởi đây là độ tuổi bộ não còn đang phát triển, rất dễ bị tác động bởi các loại chất kích thích. Hơn nữa, trẻ ở độ tuổi này còn có nhu cầu thể hiện bản thân, thử cảm giác mới lạ. Biểu hiện chung thường gặp khi ngộ độc thuốc lá điện tử là cảm thấy choáng váng, khó thở, bủn rủn chân tay, vã mồ hôi, buồn nôn, nôn, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, hôn mê, mất ý thức".

Cảnh báo 'sô cô la bay' và các loại ma túy núp bóng thực phẩm quen thuộc Cơ quan Công an và Bệnh viên Nhi Trung ương cảnh báo, chất nghiện núp bóng thực phẩm như kẹo viên, kẹo sô cô la, kẹo xoài, kẹo mút tẩm cần sa, bánh quy... đang xuất hiện phổ biến.

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