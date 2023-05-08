Ba trẻ nhỏ ở Hà Nội nhập viện do ăn phải bánh "sô cô la bay" chứa ma túy

Tin y tế 08/05/2023 18:56

Được hàng xóm cho bánh sô cô la, bé trai 5 tuổi ở Hà Nội và hai bạn nhỏ khác cùng ăn, sau đó bất ngờ nôn thốc tháo, co giật, phải nhập viện…

 

Báo An Ninh Thủ Đô dẫn thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ viện này vừa tiếp nhận cấp cứu một trẻ 5 tuổi bị ngộ độc nặng do ăn phải bánh có chứa chất ma túy mới. Hai trẻ nhỏ khác cùng ăn bánh với cháu bé này cũng nhập viện nhưng tình trạng nhẹ hơn.

ThS.BS Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé 5 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phụ thuộc máy thở, bóp bóng. Bệnh nhân hôn mê sâu, đồng tử giãn to.

Qua khai thác, cháu bé có tiền sử khỏe mạnh. Các triệu chứng ngộ độc xảy ra đột ngột sau khi bé cùng 2 bạn nhỏ khác ăn một loại bánh. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi thì bánh mà các cháu bé ăn do người hàng xóm trong xóm trọ cho, người này nói đây là bánh thừa trong bữa liên hoan công ty của anh nên anh mang về.

Vì thế, các bác sĩ lập tức nghĩ tới khả năng cháu bé bị ngộ độc thực phẩm có chứa chất gây nghiện.

Sau thời gian điều trị, trẻ đã hồi phục tốt. Bệnh viện Nhi Trung ương đã mời công an vào cuộc. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện mẫu bánh mà các bệnh nhi ăn trước khi ngộ độc có chứa loại ma túy mới, còn được gọi là "sô-cô-la bay".

Ba trẻ nhỏ ở Hà Nội nhập viện do ăn phải bánh 'sô cô la bay' chứa ma túy - Ảnh 1
Bệnh viện Nhi Trung ương gần đây tiếp nhận một số trẻ ngộ độc do ăn bánh kẹo chứa hoặc nghi chứa nghiện chất - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Dấu hiệu trẻ ngộ độc nghiện chất sau khi ăn thực phẩm "lạ"

Theo VietNamNet, dẫn lời bác sĩ Hùng, gần đây thị trường các chất nghiện trở nên đa dạng, đặc biệt, nghiện chất "núp bóng" thực phẩm như kẹo viên, kẹo sô-cô-la, kẹo xoài, kẹo mút tẩm cần sa, bánh quy. "Điều này làm gia tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc và ngộ độc với các loại ma túy", bác sĩ Hùng cho biết.

Cuối năm 2022, Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết lần đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc cần sa sau khi ăn bỏng ngô. Trước đó, trung tâm đã tiếp nhận nhiều ca ngộ độc cần sa trong bánh ngọt, bánh quy, kẹo, thuốc lá điện tử, thuốc lào...

Ba trẻ nhỏ ở Hà Nội nhập viện do ăn phải bánh 'sô cô la bay' chứa ma túy - Ảnh 2
Bệnh viện Nhi Trung ương gần đây tiếp nhận một số trẻ ngộ độc do ăn bánh kẹo chứa hoặc nghi chứa nghiện chất - Ảnh: VietNamNet

Ma túy dưới dạng thực phẩm

Bác sĩ Hùng cho hay với nhóm trẻ nhỏ, hầu hết việc ăn, uống phải thực phẩm có chứa ma túy là do vô tình. Biểu hiện bệnh của nhóm này thường nặng hơn, ngộ độc xảy ra đột ngột, rầm rộ, có rối loạn ý thức từ nhẹ tới nặng như hôn mê sâu, ảo giác, lơ mơ… hoặc có triệu chứng tim mạch tăng nhịp tim, huyết áp.

Đường hô hấp của trẻ cũng có thể bị tác động, biểu hiện gồm: kích thích, thở nhanh, ngừng thở. Một số triệu chứng đường tiêu hóa khác đi kèm như nôn, đi ngoài, đau bụng… Bác sĩ Hùng khuyến cáo nếu thấy những biểu hiện trên, gia đình cần đưa trẻ đi viện ngay.

Nhóm trẻ lớn (tuổi dậy thì) có xu hướng muốn "thử" và thể hiện bản lĩnh, khẳng định bản thân, dễ bị kích động, dụ dỗ. Các triệu chứng ngộ độc không quá rầm rộ, có thể từ thoáng qua tới nặng. Đáng nói, nhóm trẻ ở tuổi này thường che giấu biểu hiện bệnh nếu biểu hiện thoáng qua, để tránh sự phát hiện của gia đình.

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