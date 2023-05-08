Bị đột quỵ sau khi đi nắng về nằm máy lạnh liền: Bác sĩ cảnh báo điều gì?

Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết bệnh nhân nằm máy lạnh nghỉ sau khi đi nắng về thì bị tê yếu nửa người.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 8/5, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết bệnh viện vừa cấp cứu đột quỵ, can thiệp thành công cho bệnh nhân N.T.L (49 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Hiện bệnh nhân đã khỏe và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân bị đột quỵ được can thiệp kịp thời - Ảnh: Báo Thanh niên Thông tin ban đầu, bệnh nhân N.T.L được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng tê yếu nửa người trái, sức cơ yếu và thờ ơ nhẹ khi tiếp xúc, nói đớ. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ cấp, lập tức phát y lệnh khẩn "Code Stroke" ưu tiên cứu người bệnh.

Sau khi làm các xét nghiệm, xác định bệnh nhân bị cơn nhồi máu não cấp, giờ thứ 4, loại trừ xuất huyết não. Các bác sĩ tư vấn cho người nhà lập tức phải dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (rTPA) làm tan cục máu đông, phòng ngừa yếu liệt, tắc mạch máu não nặng hơn. Bệnh nhân được dùng thuốc tiêu sợi huyết, sau 1 giờ bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe, đáp ứng với phương pháp điều trị, hết nói đớ và tê yếu nửa người trái. Hiện sau một tuần điều trị, người bệnh đã phục hồi 90%, có thể làm việc và sinh hoạt bình thường.

Theo nguồn tin từ Báo Tin tức, bệnh nhân N.T.L, thường ngày ông đi lấy hàng cho vợ bán ngoài chợ vào lúc giữa trưa. Khi về nhà ông thường đi lại vài vòng và bật quạt thoáng nhẹ. Nhưng hôm đó do trời nắng nóng quá, khi về ông liền bật quạt, đồng thời bật máy lạnh để nằm nghỉ ngơi. Vài phút sau, ông thấy chóng mặt, đau đầu, huyết áp cao. Ông liền ngậm thuốc huyết áp dưới lưỡi. Sau đó, ông thấy miệng bên trái bị tê và méo lệch sang một bên, nửa người bên trái tê yếu. Ông nhờ người thân đưa đi cấp cứu. BÁC SĨ CẢNH BÁO Hình ảnh nội soi - Ảnh minh họa: Internet Bác sĩ Hoàng Tuyết Sương (khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh), nguy cơ đột quỵ có thể cao hơn ở những người mắc những bệnh lý nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao… vào mùa nắng nóng. Chênh lệch nhiệt độ (như đang ngoài nắng vào nhà ngồi máy lạnh hoặc ngược lại), cường độ làm việc cao, căng thẳng, mất ngủ, mắc các bệnh lý cấp tính như nhiễm trùng… là những yếu tố thuận lợi làm tăng nguy cơ đột quỵ nhồi máu não. Qua đó, người bệnh cần phải kiểm soát chế độ ăn uống lành mạnh, giảm muối, chất béo không lành mạnh, hạn chế ăn các món chiên, xào, rán; luyện tập thể dục, thể thao; hạn chế dùng các chất kích thích (trà, cà phê, thuốc lá)...

Giả lãnh đạo Bệnh viện Nội tiết Trung ương lừa bán thuốc cho bệnh nhân Các đối tượng lập lên các trang Facebook, Fanpage, Tik Tok… giả mạo là nhân viên y tế, đội ngũ chuyên gia, lãnh đạo bệnh viện để lừa đảo bán hàng cho bệnh nhân.

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