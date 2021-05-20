Toàn bộ cán bộ, nhân viên UBND quận 6 (TP.HCM) phải xét nghiệm Covid-19 khẩn trong đêm

Liên quan đến ca Covid-19 mới nhất tại quận 3, tất cả cán bộ đang làm việc tại UBND quận 6, TP.HCM đều phải xét nghiệm nCov.
- TP.HCM: Gấp rút phong tỏa một con hẻm tại quận Gò Vấp liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19
- Một phụ nữ ở TP.HCM bị đâm thủng ngực trong một con hẻm
Theo báo Kinh tế và Đô thị, tối 20/5, tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại UBND quận 6 (TP.HCM) vẫn phải chờ trong trụ sở để nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Riêng cán bộ, nhân viên đã ra về sau giờ làm việc, buộc phải quay trở lại cơ quan.
Nguyên nhân tất cả cán bộ, nhân viên UBND quận 6 phải xét nghiệm vì 1 người làm việc tại Công an quận 6 (trụ sở sát UBND quận) đã đi ăn bánh canh cá lóc, nơi có 3 mẹ con chủ quán mắc Covid-19.
Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Khê - Giám đốc Trung tâm Y tế quận 6 cho biết, công tác xét nghiệm đã xong, chỉ chờ kết quả.
Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã xác nhận, 3 mẹ con chủ quán bánh canh cá lóc ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, đã nhiễm Covid-19. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, con hẻm nơi 3 mẹ con buôn bán đã bị phong tỏa cùng 1 con hẻm khác trên đường Võ Văn Tần cũng ở phường 5, quận 3.
Ngoài ra, HCDC đã phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân ở quận 3, gồm:
+Quán bánh canh cá lóc O Thanh ở số 287/5 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, từ ngày 12/5 đến 20/5.
+Trung tâm Y khoa MEDIC, ở số 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, cùng khung giờ từ 8-14 giờ ngày 19/5.
Theo HCDC, những trường hợp đến địa điểm và khung giờ trên, cần khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định.