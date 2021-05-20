Toàn bộ cán bộ, nhân viên UBND quận 6 (TP.HCM) phải xét nghiệm Covid-19 khẩn trong đêm

Tin y tế 20/05/2021 21:43

Liên quan đến ca Covid-19 mới nhất tại quận 3, tất cả cán bộ đang làm việc tại UBND quận 6, TP.HCM đều phải xét nghiệm nCov.

Theo báo Kinh tế và Đô thị, tối 20/5, tất cả cán bộ, nhân viên làm việc tại UBND quận 6 (TP.HCM) vẫn phải chờ trong trụ sở để nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Riêng cán bộ, nhân viên đã ra về sau giờ làm việc, buộc phải quay trở lại cơ quan.

Nguyên nhân tất cả cán bộ, nhân viên UBND quận 6 phải xét nghiệm vì 1 người làm việc tại Công an quận 6 (trụ sở sát UBND quận) đã đi ăn bánh canh cá lóc, nơi có 3 mẹ con chủ quán mắc Covid-19.

Toàn bộ cán bộ, nhân viên UBND quận 6 (TP.HCM) phải xét nghiệm Covid-19 khẩn trong đêm - Ảnh 1
Đến tối 20/5, tại trụ sở UBND quận 6, cán bộ nhân viên tập trung để lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Khê - Giám đốc Trung tâm Y tế quận 6 cho biết, công tác xét nghiệm đã xong, chỉ chờ kết quả.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã xác nhận, 3 mẹ con chủ quán bánh canh cá lóc ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, đã nhiễm Covid-19. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, con hẻm nơi 3 mẹ con buôn bán đã bị phong tỏa cùng 1 con hẻm khác trên đường Võ Văn Tần cũng ở phường 5, quận 3.

Ngoài ra, HCDC đã phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến 3 bệnh nhân ở quận 3, gồm:

+Quán bánh canh cá lóc O Thanh ở số 287/5 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, từ ngày 12/5 đến 20/5.

+Trung tâm Y khoa MEDIC, ở số 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, cùng khung giờ từ 8-14 giờ ngày 19/5.

Theo HCDC, những trường hợp đến địa điểm và khung giờ trên, cần khai báo tại y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định. 

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Ngành y tế TP.HCM xác định có một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 (chưa công bố). Ca bệnh này được xét nghiệm, phát hiện chiều 20/5 và đang chờ xét nghiệm khẳng định.

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Từ khóa:   Covid-19 Covid-19 TP.HCM TP.HCM

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