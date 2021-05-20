Nóng: TP.HCM phát hiện thêm một ca nghi nhiễm COVID-19, đóng cửa 1 phòng khám

Tin y tế 20/05/2021 19:46

Ngành y tế TP.HCM xác định có một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 (chưa công bố). Ca bệnh này được xét nghiệm, phát hiện chiều 20/5 và đang chờ xét nghiệm khẳng định.

Nguồn tin của Tuổi Trẻ tối 20/5 cho biết, Sở Y tế TP.HCM vừa quyết định đình chỉ Phòng khám Y khoa Quang Trung ở P.14, Q.Gò Vấp để xác minh điều tra các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị một ca bệnh được xác định mắc COVID-19. Quyết định đình chỉ được thực hiện từ 16h ngày 20/5.

Trước mắt ngành y tế TP.HCM xác định có một bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 (chưa công bố) từng đến thăm khám tại phòng khám này. Ca bệnh này được xét nghiệm, phát hiện chiều 20/5 và đang chờ xét nghiệm khẳng định.

Nóng: TP.HCM phát hiện thêm một ca nghi nhiễm COVID-19, đóng cửa 1 phòng khám - Ảnh 1
Phòng khám đang bị đình chỉ - Ảnh: Tuổi Trẻ
Nóng: TP.HCM phát hiện thêm một ca nghi nhiễm COVID-19, đóng cửa 1 phòng khám - Ảnh 2
11 người sống và làm việc tại phòng khám này đã được đưa đi cách ly tập trung - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, nguồn tin Tuổi Trẻ cho hay, Sở Y tế TP.HCM cho biết, vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính lần 1 tại phường 8, quận Gò Vấp. TS.BS Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế Q.Gò Vấp - cho biết đơn vị nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp này. Ông Hòa chưa thông tin cụ thể về bệnh nhân, đồng thời chưa khẳng định liệu ca này có liên quan đến 3 ca dương tính với COVID-19 cùng một gia đình trên đường Nguyễn Đình Chiểu vừa được phát hiện trong ngày hay không. 

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