Nóng: Thủ Đức phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19, một block chung cư được khoanh vùng để phòng dịch

TP Thủ Đức vừa phát hiện một ca dương tính lần 1 với COVID-19 là nhân viên kiểm toán, đang sống tại chung cư Sunview Town.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 18/5, đại diện Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức cho biết một người dân địa phương tên N.Q.N. (35 tuổi, nam nhân viên kiểm toán của công ty Deloitte) đã dương tính lần 1 với COVID-19 vào ngày 17/5 sau khi đi khám tại Bệnh viện Vinmec Central Park vì sốt, ho, đau họng. Hiện mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm khẳng định lại.

Cũng theo ghi nhận từ báo này, sáng 18/5, tại chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), lực lượng chức năng đã giăng hàng rào, khoanh vùng chung cư này. Người dân ở đây không được ra ngoài, riêng người dân sống ở block A1 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chung cư đang được khoanh vùng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh và giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) cũng đã có mặt tại chung cư để kiểm tra công tác khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn.

Theo Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức, gia đình anh N. có 5 người. Người vợ làm cho một công ty ở khu công nghệ cao. Sau khi anh N. dương tính lần 1, lực lượng chức năng khoanh vùng chung cư, khử khuẩn, đồng thời thông báo cáo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM nơi làm việc của hai vợ chồng để có biện pháp truy vết, cách ly, khử khuẩn.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, trong một tháng qua, người này không rời khỏi TP.HCM, hiện chưa nhớ được mình tiếp xúc bao nhiêu người, nhưng có tiếp xúc với một người là chuyên gia Ấn Độ (không nghi ngờ nhiễm).

Khu vui chơi trẻ em trong khuôn viên chung cư hạn chế người dân đến chơi - Ảnh: Thanh Niên

Còn theo Thanh Niên, lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cho biết, trường hợp này chưa chắc là dương tính Covid-19. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã lấy mẫu để phân tích và sẽ thông báo kết quả chính thức.

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