Nóng: Thủ Đức phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19, một block chung cư được khoanh vùng để phòng dịch

Tin y tế 18/05/2021 11:25

TP Thủ Đức vừa phát hiện một ca dương tính lần 1 với COVID-19 là nhân viên kiểm toán, đang sống tại chung cư Sunview Town.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, sáng ngày 18/5, đại diện Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức cho biết một người dân địa phương tên N.Q.N. (35 tuổi, nam nhân viên kiểm toán của công ty Deloitte) đã dương tính lần 1 với COVID-19 vào ngày 17/5 sau khi đi khám tại Bệnh viện Vinmec Central Park vì sốt, ho, đau họng. Hiện mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm khẳng định lại. 

Cũng theo ghi nhận từ báo này, sáng 18/5, tại chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), lực lượng chức năng đã giăng hàng rào, khoanh vùng chung cư này. Người dân ở đây không được ra ngoài, riêng người dân sống ở block A1 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nóng: Thủ Đức phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19, một block chung cư được khoanh vùng để phòng dịch - Ảnh 1
Chung cư đang được khoanh vùng - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh và giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) cũng đã có mặt tại chung cư để kiểm tra công tác khoanh vùng, cách ly, khử khuẩn.

Theo Trung tâm Y tế TP. Thủ Đức, gia đình anh N. có 5 người. Người vợ làm cho một công ty ở khu công nghệ cao. Sau khi anh N. dương tính lần 1, lực lượng chức năng khoanh vùng chung cư, khử khuẩn, đồng thời thông báo cáo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM nơi làm việc của hai vợ chồng để có biện pháp truy vết, cách ly, khử khuẩn.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, trong một tháng qua, người này không rời khỏi TP.HCM, hiện chưa nhớ được mình tiếp xúc bao nhiêu người, nhưng có tiếp xúc với một người là chuyên gia Ấn Độ (không nghi ngờ nhiễm).

Nóng: Thủ Đức phát hiện 1 người nghi nhiễm Covid-19, một block chung cư được khoanh vùng để phòng dịch - Ảnh 2
Khu vui chơi trẻ em trong khuôn viên chung cư hạn chế người dân đến chơi - Ảnh: Thanh Niên 

Còn theo Thanh Niên, lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cho biết, trường hợp này chưa chắc là dương tính Covid-19. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã lấy mẫu để phân tích và sẽ thông báo kết quả chính thức.

Bắc Giang: Xuất hiện ổ dịch mới với 12 ca Covid-19 ở KCN Quang Châu, công ty 6.000 công nhân tạm ngừng sản xuất

Bắc Giang: Xuất hiện ổ dịch mới với 12 ca Covid-19 ở KCN Quang Châu, công ty 6.000 công nhân tạm ngừng sản xuất

Tỉnh Bắc Giang đang ghi nhận một ổ dịch mới tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên).

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Covid-19 TPHCM Bệnh nhân nhiễm Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại