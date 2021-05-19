Theo lời của người nhà bệnh nhân, lúc 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân bị một người khác cầm dao đâm vào ngực trái tại một con hẻm ở đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM).

Các bác sĩ trực của khoa Ngoại lồng ngực nhanh chóng đến phòng Cấp cứu. Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ thống nhất tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân tại phòng mổ của khoa Cấp cứu để có thể kịp thời cứu mạng bệnh nhân.

Lúc nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đang trong tình trạng lơ mơ, thở hước, mạch, huyết áp không đo được và đồng thời bị ngưng tim. Trước tình huống cứu người khẩn cấp, các bác sĩ khoa Cấp cứu (gồm BS CK1 Trần Anh Thế - trưởng tua trực, BS Lê Thành An và BS Huỳnh Nhật Thành) đã tiến hành xử trí hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, đặt máu, xét nghiệm tiền phẫu, xét nghiệm nhanh COVID-19, đồng thời kích hoạt “báo động đỏ”, mời hội chẩn khẩn với khoa Ngoại lồng ngực.

Nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: BVCR

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ của khoa Cấp cứu lúc 23 giờ 25 phút ngày 13/5/2021 với chẩn đoán trước mổ là sốc mất máu, vết thương ở tim do bị đâm.

Ê-kip bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực (gồm BS CKII Đặng Đình Minh Thanh, BS CK1 Lưu Hoài Nam, BS Nguyễn Thị Cẩm), đã tiến hành mở ngực để xử trí tổn thương cho bệnh nhân, với sự tham vấn của PGS.TS Vũ Hữu Vĩnh (Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy), cùng sự hỗ trợ của các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (BS Thạch Minh Hoàng).

Sau khi mở ngực thám sát, các bác sĩ phát hiện tim của bệnh nhân bị thủng một lỗ ở ngay mỏm tim, gây chảy máu khắp khoang màng tim, gây chèn ép tim và khiến bệnh nhân bị ngưng tim. Nhờ được mở ngực xử trí và giải áp kịp thời, nên sau đó tim của bệnh nhân đã đập lại và bệnh nhân được cứu sống trong gang tấc.

Ê-kip bác sĩ tiếp tục tiến hành thám sát toàn diện và phát hiện cơ hoành của bệnh nhân bị thủng, xuyên xuống ổ bụng. Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa được mời đến phòng mổ của khoa Cấp cứu. Và sau khi các vết thương ở tim được xử lý xong, các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa (TS.BS Đoàn Ngọc Giao và TS.BS Đặng Trần Khiêm) đã tiến hành khâu cơ hoành và khâu lại dạ dày cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kết thúc lúc 1 giờ 30 phút ngày 14/5/2021.

Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục rất tốt, không còn dùng vận mạch, không cần đặt dẫn lưu; siêu âm, kiểm tra đều cho kết quả bình thường; chức năng gan, thận đã về giới hạn cho phép; chức năng tim đã trở lại bình thường, không còn dịch màng tim và dịch màng phổi… Bệnh nhân sẽ được xuất viện vào hôm nay, 19/5/2021.

"Với tình trạng của bệnh nhân lúc nhập viện, nếu xử trí không kịp thời, bệnh nhân có thể đã tử vong tại chỗ. Nhờ sự phản ứng kịp thời của các ê-kip Cấp cứu, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức và các chuyên khoa Ngoại lồng ngực, Ngoại tiêu hóa và sự phối hợp đồng bộ từ phòng mổ cho đến phẫu thuật viên, các bác sĩ mới có thể thực hiện cuộc phẫu thuật một cách nhanh chóng như vậy. Trong trường hợp này, mọi sự chậm trễ, dù chỉ một phút thôi, cũng khiến chúng ta để mất bệnh nhân ngay trên bàn mổ”, BS CK1 Lưu Hoài Nam, khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ.