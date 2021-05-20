TP.HCM: Gấp rút phong tỏa một con hẻm tại quận Gò Vấp liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19

Tin y tế 20/05/2021 19:39

Một con hẻm ở quận Gò Vấp, TP.HCM đã bị phong tỏa do liên quan ca nghi mắc Covid-19 mới đây.

Theo Zing, tối 20/8, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết lực lượng chức năng đang phong tỏa một hẻm tại địa chỉ 954 đường Quang Trung.

 

TP.HCM: Gấp rút phong tỏa một con hẻm tại quận Gò Vấp liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 1
Con hẻm ở Gò Vấp đang gấp rút bị phong tỏa - Ảnh: Zing

Liên quan đến ca nghi nhiễm mới, trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp này, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nơi cư trú của bệnh nhân để điều tra dịch tễ. Mẫu bệnh phẩm của người này được gửi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để làm xét nghiệm khẳng định.

TP.HCM: Gấp rút phong tỏa một con hẻm tại quận Gò Vấp liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 - Ảnh 2
Lực lượng chức năng TP.HCM phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm người dân tại hẻm 954 đường Quang Trung - Ảnh: Zing

 

Còn theo Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa phát hiện thêm 1 ca dương tính lần 1 tại phường 8, quận Gò Vấp. TS.BS Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế Q.Gò Vấp - cho biết đơn vị nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) về trường hợp này. Ông Hòa chưa thông tin cụ thể về bệnh nhân, đồng thời chưa khẳng định liệu ca này có liên quan đến 3 ca dương tính với COVID-19 cùng một gia đình trên đường Nguyễn Đình Chiểu vừa được phát hiện trong ngày hay không. 

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