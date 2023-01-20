Tình hình COVID-19 ngày 20.1: Việt Nam có mức giảm sâu đầy khác biệt, số người nhiễm ở Trung Quốc đáng báo động

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.284 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.482 ca nhiễm).

Theo Báo Người Lao Động, Bộ Y tế Việt Nam cho biết từ 16 giờ ngày 18-1 đến 16 giờ ngày 19-1, cả nước ghi nhận 30 ca mắc, giảm so với ngày trước đó. Trong một tuần qua số ca mắc có nhiều thay đổi khi liên tục dưới mốc 50 ca. Hiện cả nước chỉ còn 4 bệnh nhân nặng.

Trong ngày, cả nước có thêm 141 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.361 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Trong khi đó, theo Thanh Niên, tại Trung Quốc, WHO ngày 19.1 cho hay đã có gần 13 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới trong thời gian từ ngày 19.12.2022 đến ngày 15.1.2023, tăng gần 20% so với 28 ngày trước đó, theo trang Punchng.com.

Trong bản cập nhật dịch tễ học về COVID-19 hằng tuần của WHO còn cho thấy trên toàn cầu có gần 53.000 ca tử vong trong thời gian từ ngày 19.12.2022 đến ngày 15.1.2023, giảm 7% so với 28 ngày trước đó.

Cũng trong ngày 19.1, WHO cho hay Trung Quốc đã báo cáo số ca nhập viện do COVID-19 tăng vọt trong tuần tính đến ngày 15.1 lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch khởi phát. Số người nhập viện vì COVID-19 ở Trung Quốc đã tăng 70%, lên 63.307 so với tuần trước đó. Đây là số ca COVID-19 nhập viện hằng tuần cao nhất mà Trung Quốc báo cáo kể từ khi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn ba năm.

WHO cho hay Trung Quốc đã báo cáo số ca nhập viện do COVID-19 tăng vọt trong tuần tính đến ngày 15.1 lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch khởi phát. Ảnh: Thanh Niên

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Cụ thể, theo báo cáo mới của WHO dựa trên dữ liệu do Bắc Kinh cung cấp, số người nhập viện vì COVID-19 ở Trung Quốc đã tăng 70%, lên 63.307 so với tuần trước đó. Đây là số ca COVID-19 nhập viện hằng tuần cao nhất mà Trung Quốc báo cáo kể từ khi COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên cách đây hơn ba năm, theo Reuters.

Vào đầu tháng trước, Bắc Kinh dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt kéo dài 3 năm như xét nghiệm thường xuyên, hạn chế đi lại và phong tỏa hàng loạt, theo Reuters.

Tại Nhật Bản, Bộ Y tế xác nhận có 96.392 ca nhiễm COVID-19 mới và 451 trường hợp tử vong vì bệnh này trên toàn quốc trong ngày 19.1, theo Đài NHK.

Trước đó, Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong liên quan COVID-19 hằng ngày ở mức kỷ lục hơn 500 ca trong ngày 14.1, nhưng con số này đã giảm dưới 500 trong ngày thứ 5 liên tiếp.