Dịch COVID-19 giảm 2 chỉ số quan trọng: Ca mắc giảm nhẹ, ca nặng giảm sâu

Tin y tế 19/01/2023 09:57

Tình hình hiện dịch COVID-19 trong cả nước chỉ còn 3 trường hợp nặng đang điều trị và rất nhiều người khỏi bệnh.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, từ 16 giờ ngày 17-1 đến 16 giờ ngày 18-1, cả nước ghi nhận 41 ca mắc, giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Trong ngày có thêm 74 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.220 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. 

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.254 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.481 ca nhiễm).

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Biểu đồ dịch COVID-19

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 quốc gia, vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Cũng theo Báo Tiền Phong, số liệu bệnh nhân khỏi bệnh cụ thể:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 74 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.220 ca

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 3 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 0 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 0 ca

- ECMO: 0 ca

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 265.995.269 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.634.310 liều: Mũi 1 là 71.081.982 liều; Mũi 2 là 68.699.663 liều; Mũi bổ sung là 14.534.326 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.851.271 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.467.068 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.892.893 liều: Mũi 1 là 9.127.824 liều; Mũi 2 là 8.957.064 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.808.005 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.468.066 liều: Mũi 1 là 10.245.228 liều; Mũi 2 là 8.222.838 liều.

Trước đó, theo Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký, ban hành văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và lễ hội 2023.

Trong văn bản, TP.Hà Nội yêu cầu sở y tế tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là nhóm đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, nhất là các địa phương xuất hiện biến thể mới, nguy hiểm của SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng.

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Công tác phòng bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Internet

Sở y tế cũng có nhiệm vụ tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19; tăng cường truyền thông tại sân bay, nhà ga… và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, khuyến cáo để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 khi số ca mắc tăng cao; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch.

Ngày 17.1, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; duy trì hiệu quả việc kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu công tác cấp cứu và khám chữa bệnh của các cơ sở y tế phải bảo đảm thường trực 4 cấp (trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính, hậu cần; trực bảo vệ) 24/24 giờ. Tuyệt đối không được từ chối hoặc gây khó khăn về thủ tục hành chính làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh. Đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân sự để sẵn sàng thu dung điều trị tại đơn vị, nhất là khi có tình huống tăng đột biến số người nhập viện.

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