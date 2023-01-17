Sáng 17/1: Đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 phòng biến thể mới, Trung Quốc yêu cầu xét nghiệm trước khi nhập cảnh

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.167 ca mắc COVID-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.481 ca nhiễm).

Theo Sức khỏe và đời sống , Bộ Y tế cho biết, ngày 17/1 có 27 ca mắc COVID-19 tăng nhẹ so với ngày trước đó và nhiều gấp hơn 2 lần số bệnh nhân khỏi.

Đến nay tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là: 10.612.117 trường hợp, trong số các bệnh nhân đang theo dõi, giám sát, số bệnh nhân đang thở oxy là 3 ca đều thở ô xy qua mặt nạ. Đây là thời điểm bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị thấp nhất trong gần 2 năm qua ở nước ta. Bởi trước đó, số bệnh nhân nặng đã có những giai đoạn liên tiếp ở con số hàng nghìn, rồi hạ xuống hàng trăm, hàng chục ca/ ngày.

Đến nay, đã 16 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 trên cả nước đến nay là: 265.950.150.

Trong khi đó, theo Thanh Niên, Hoàn Cầu thời báo ngày 16.1 đưa tin các đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Nga, Brazil, Singapore, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc thông báo rằng từ ngày 17.1, du khách đến Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.

Đây là một thay đổi lớn đối với việc kiểm soát biên giới của Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc khi quyết định giảm cấp ứng phó với Covid-19 cho biết người nhập cảnh vào nước này từ ngày 8.1.2023 không còn phải xét nghiệm PCR và người có sức khỏe bình thường không còn phải trải qua bất kỳ quy trình cách ly nào.

Du khách đến Trung Quốc phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành. Ảnh: Thanh Niên

Các đại sứ quán trên cho biết yêu cầu mới đặt ra nhằm phản ứng với các biện pháp tạm thời liên quan tới việc đi lại giữa Trung Quốc và các nước này. Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tuyên bố hạn chế du khách đến từ Trung Quốc vì lo ngại rằng sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc có thể dẫn đến các biến thể mới.

Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 16.1 cho biết cơ quan này sẽ tăng cường tài trợ cho công tác phòng ngừa và kiểm soát Covid-19. Bộ Tài chính cũng thúc giục các cơ quan tài chính địa phương đẩy mạnh trợ cấp đến các vùng nông thôn và khu vực nghèo.

WHO cũng cho biết Tổng giám đốc tổ chức Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 15.1 đã có cuộc nói chuyện với Giám đốc NHC Mã Hiểu Vĩ về làn sóng lây nhiễm mới nhất tại nước này. Hiện WHO chưa đưa ra thời gian cho cuộc họp tiếp theo giữa hai quan chức y tế này, nhưng khẳng định WHO sẽ tiếp tục đưa ra lời khuyên và hỗ trợ Trung Quốc.