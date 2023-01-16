Tình hình dịch COVID-19: Số ca mắc giảm sâu, cần kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ

Tin y tế 16/01/2023 08:30

Cả nước ghi nhận chỉ có 22 ca nhiễm, tiếp tục giảm so với ngày trước đó.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, Về dịch COVID-19 hôm nay 15-1, Bộ Y tế cho biết số ca mắc tiếp tục giảm. Đây là lần thứ 3 trong tuần số mắc lập mốc giảm mới. Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 14-1 đến 16 giờ ngày 15-1, cả nước ghi nhận 22 ca nhiễm, tiếp tục giảm so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.140 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.480 ca nhiễm). Trong ngày, cả nước có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.105 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 5 ca.

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Biểu đồ dịch COVID-19. Ảnh: Internet

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe đời sống, tình hình điều trị dựa theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 16 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.612.105 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 5 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1 ca

- Thở máy không xâm lấn: 0 ca

- Thở máy xâm lấn: 1 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Ngày 14/01 ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Trước tình hình các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng trong dịp tết, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2023.

Tình hình dịch COVID-19: Số ca mắc giảm sâu, cần kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ - Ảnh 2
Tăng cường phòng bệnh. Ảnh Internet

Theo kế hoạch, năm 2023, ngành y tế xác định tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống giám sát, bao gồm việc bố trí đủ, ổn định và nâng cao năng lực của các cán bộ y tế tham gia hệ thống; tăng cường năng lực xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh tại các tuyến; trang bị phương tiện phục vụ hoạt động giám sát dịch từ thành phố đến cơ sở với mục tiêu phát hiện sớm, điều tra, khoanh vùng và xử lý kịp thời dịch bệnh, không để dịch lan rộng. Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị, vật tư, hóa chất cho công tác điều tra, xử lý dịch.

Ngành y tế Hà Nội cũng chú trọng, duy trì thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh ở các nước trên thế giới, trong khu vực và các tỉnh, thành trong nước; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, theo dõi sự biến đổi của SARS-CoV-2 và thường xuyên đánh giá nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp đáp ứng phù hợp và kịp thời.

 

Ngày 16/1: Lên phương án kiểm soát bệnh truyền nhiễm, tuyên truyền phòng bệnh và phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu

Ngày 16/1: Lên phương án kiểm soát bệnh truyền nhiễm, tuyên truyền phòng bệnh và phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu

Công văn mới tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giám sát phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch, công tác vệ sinh môi trường cần được kiểm soát chặt chẽ.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe Covid-19

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