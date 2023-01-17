Kịch bản xấu nhất khi biến thể phụ mới gia tăng tại TP.HCM: diễn tập phòng chống quy mô lớn, kích hoạt 100 giường hồi sức tích cực 

Tin y tế 17/01/2023 10:00

Xác định dịch tại thành phố diễn biến theo chiều hướng xấu nhất, TP.HCM đưa ra kịch bản ứng phó.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, có nguy cơ tăng cao dịp Tết Nguyên đán, TP.HCM đã đưa ra những cách đối phó chặt chẽ. Theo Zing News, bệnh viện dã chiến số 13 sẽ hoạt động trở lại với quy mô 100 giường hồi sức tích cực trong tình huống xuất hiện biến thể mới, số ca mắc tăng cao. Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi nguồn lực tiếp nhận, điều trị người mắc Covid-19.

Kịch bản được Sở Y tế TP.HCM đưa ra là trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, (từ 20/1 đến ngày 26/1), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng - Đại học Oxford (OUCRU) xác định tại TP.HCM xuất hiện biến thể phụ mới của Omicron.

Trong thời gian này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và các bệnh viện đa khoa có số ca mắc Covid-19 gia tăng (gấp 3-4 lần so với thời gian trước đó), hầu hết có triệu chứng và số ca nặng cần thở oxy cũng tăng, chưa ghi nhận ca tử vong.

Kịch bản xấu nhất khi biến thể phụ mới gia tăng tại TP.HCM: diễn tập phòng chống quy mô lớn, kích hoạt 100 giường hồi sức tích cực  - Ảnh 1
Xác định dịch tại thành phố đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Ảnh: Người Lao Động

Xác định dịch tại thành phố đang diễn biến theo chiều hướng xấu, trong khi khoa Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã sử dụng hết 50 giường (trong tổng số 70 giường hồi sức), các cơ sở y tế trên địa bàn cũng gần 50% công suất.

Lúc này, Bệnh viện dã chiến số 13 quy mô 100 giường hồi sức sẽ lập tức kích hoạt để tiếp nhận ca Covid-19 nặng. Bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị y tế và thuốc, hàng trăm người gồm bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng được huy động.

Song song đó, đơn vị này phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng - Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục lấy mẫu trong cộng đồng và trong bệnh viện để thực hiện giải trình tự gene, phát hiện biến thể mới của Omicron (nếu có).

Kịch bản xấu nhất khi biến thể phụ mới gia tăng tại TP.HCM: diễn tập phòng chống quy mô lớn, kích hoạt 100 giường hồi sức tích cực  - Ảnh 2
Bệnh viện dã chiến số 13 kín giường sau 3 ngày hoạt động vào thời điểm tháng 8/2021. Ảnh: Zing News

 

Cũng theo Thanh Niên, bên cạnh tổ chức 45 điểm tiêm vắc xin xuyên tết, ngành y tế đã yêu cầu tất cả BV trên địa bàn phải chủ động rà soát, sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác thu dung điều trị trong mọi tình huống. Ngành y tế TP.HCM đảm bảo sẵn sàng kế hoạch triển khai 10.000 giường, trong đó có 1.000 giường hồi sức dành cho người bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, ngành y tế TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị diễn tập kích hoạt lại BV dã chiến số 13 khi tình hình dịch bệnh có diễn tiến xấu; dự kiến sẽ diễn tập thực tế vào ngày 17.1.

Tùy theo diễn tiến của tình hình dịch bệnh chủ động điều chỉnh quy mô của BV dã chiến số 13 nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do Covid-19.

Cuối năm 2022, TP.HCM phát hiện biến thể XXB xuất hiện trong cộng đồng. Với XBB.1.5 được xem là biến thể dễ lây lan nhất - một nhóm phụ của XBB đang lưu hành tại Mỹ từ tháng 10/2022 - ngành y tế thành phố chưa ghi nhận.

Trong tuần đầu tiên của năm 2023, TP.HCM có 39 ca bệnh xác định nhiễm SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố (bao gồm 17 ca dương tính bằng kỹ thuật rRT-PCR, 22 ca xét nghiệm nhanh kháng nguyên) và không có ca nhập cảnh.

Số ca tích lũy trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 (tính từ ngày 29//2021) đến ngày 8/1 là 618.350. Tính đến hết ngày 14/1, toàn thành phố đã tiêm được hơn 23,5 triệu mũi, trong đó có 8,7 triệu mũi một, 7,7 triệu mũi 2, 683.252 mũi bổ sung và 4,8 mũi nhắc lần một, 1,5 mũi nhắc lần 2.

 

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe covid-19

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