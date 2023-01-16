Phiên chợ có hàng vài chục gian hàng với đầy đủ các sản vật phục vụ Tết. Ở đó còn có cả quần áo, đồ chơi cho trẻ, có dầu ăn, nước mắm, mỳ chính, bột canh... Tất cả đều được phục vụ miễn phí cho những bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Theo Báo Sức khỏe đời sống , trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, một phiên chợ của tình yêu thương, của sự sẻ chia ấm ấp - phiên chợ 0 đồng đã được diễn ra trong khuôn viên của Bệnh viện Nhi Trung ương .

Vượt qua cảm giác đau đớn của bệnh tật, gần 2.000 bệnh nhi và người nhà đã được đón xuân ấm áp, vui tươi tại khuôn viên Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 15/1.

Ngồi trên xe lăn, gương mặt ngơ ngác là Nguyễn Thành T. (Nam Định). T. bị bại não thần kinh và đã có 7 năm đón Tết tại các bệnh viện. Hôm nay, T. lại được bà ngoại và mẹ đưa xuống sân Bệnh viện Nhi Trung ương tham dự các hoạt động đón Tết.

"Năm nào, tôi cũng cho cháu tham gia các chương trình của bệnh viện. Đây cũng như liều thuốc tinh thần giúp chúng tôi vững vàng chăm cháu cũng như được cho cháu sống với tuổi thơ dù không có trí tuệ minh mẫn như bạn bè khác"- bà H. nói trong xúc động.

Những bệnh nhi đón Xuân đầy ý nghĩa. Ảnh: Người Lao Động

Theo Báo Người Lao Động, cũng tại phiên chợ "Xuân yêu thương" 0 đồng, các bệnh nhi được xem chương trình nghệ thuật với những tiết mục múa rối, ca nhạc vui nhộn, múa lân, vẽ tranh, chụp hình miễn phí... Mỗi bệnh nhi tại bệnh viện sẽ được phát 1 tấm phiếu mua hàng 0 đồng để được mua sắm miễn phí các đồ dùng thiết yếu phục vụ cho Tết này. Quần áo, chăn gối, bánh kẹo, hàng đồ khô, đồ chơi, đồ ăn, khu vui chơi… tại các gian hàng.

Có mặt tại hội chợ này, có rất nhiều bệnh nhi sẽ phải đón Giao thừa trong bệnh viện. Ôm con gái 23 tháng tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 8 kg, chị C.T.T. (ở Hà Nội) cho biết con gái chị bị phình đại tràng bẩm sinh và đã trải qua 5 lần phẫu thuật.

"Từ khi chào đời đến nay, con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cơ thể luôn trong tình trạng mất nước, không đủ chất nên lúc nào cũng yếu. Có thể Tết này con phải tiếp tục ở bệnh viện. Hôm nay, bé được xuống sân đón Tết và mua sắm quà Tết với tấm phiếu 0 đồng trong không khí sôi động này, những người làm cha mẹ có con nằm viện như tôi cũng phần nào giải tỏa được tâm lý"- chị T. chia sẻ.

Nhiều bệnh nhi nặng phải điều trị xuyên Tết có cơ hội vui chơi, mua sắm. Ảnh: Người Lao Động

Nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng tâm lý cho các gia đình và mang lại sự lạc quan cho các em nhỏ, vào những dịp đặc biệt như Tết Thiếu nhi, giáng sinh, Tết Nguyên đán, bệnh viện luôn có sự chung tay của các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình đặc biệt dành cho các bệnh nhi để các em và người thân đón một cái Tết yên vui, ấm áp.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho chương trình "Tết yêu thương" gần 2 tháng qua với việc kêu gọi các nhà hảo tâm đồng hành cùng bệnh viện. Ngày hôm nay, chúng tôi trao 1.600 suất quà cho các bệnh nhi, chúc các em đón xuân an lành bên người thân và gia đình"- ông ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nói.

Trước đó, một hoạt động ý nghĩa khác giúp hàng trăm hành khách là bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Trung ương và người nhà được bệnh viện tổ chức xe đưa đón để về ăn Tết trên những chuyến xe 0 đồng. Theo GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, "Chuyến xe yêu thương” là món quà Tết đặc biệt và ý nghĩa mà Bệnh viện K và các đơn vị tổ chức muốn trao cho mỗi bệnh nhân. Người bệnh vốn ở các tỉnh xa, điều trị bệnh đã ốm yếu, trong khi xe đò lại quá tải, hy vọng rằng những chuyến xe miễn phí này sẽ giúp các bệnh nhân yên tâm, ấm lòng khi trở về quê đón Tết bên những người thân yêu”.

Xe yêu thương 0 đồng. Ảnh: Người Lao Động

Để người bệnh và gia đình không còn phải lo lắng trước tình hình quá tải của các bến xe trong các dịp Tết Nguyên đán, năm nay, với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, có gần 30 chuyến xe chạy 9 tuyến về các tỉnh, thành: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên - Bắc Kạn; Hòa Bình - Sơn La; Yên Bái - Lào Cai; Bắc Ninh - Bắc Giang - Lạng Sơn; Ninh Bình - Thanh Hóa; Nghệ An - Hà Tĩnh, đưa người bệnh và người nhà về quê đón Tết.

Bệnh viện K hy vọng rằng sẽ cùng các đơn vị nối dài những hành trình ý nghĩa như vậy với người bệnh điều trị ở khắp nơi trên cả nước, sẻ chia nỗi đau mà họ phải chống chọi sau mỗi đợt điều trị.