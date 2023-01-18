Theo đó, Sở Y tế yêu cầu công tác cấp cứu và khám chữa bệnh của các cơ sở y tế phải bảo đảm thường trực 4 cấp (trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính, hậu cần; trực bảo vệ) 24/24 giờ. Tuyệt đối không được từ chối hoặc gây khó khăn về thủ tục hành chính làm chậm trễ việc cấp cứu người bệnh. Đảm bảo đủ cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, nhân sự để sẵn sàng thu dung điều trị tại đơn vị, nhất là khi có tình huống tăng đột biến số người nhập viện.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 17.1, Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; duy trì hiệu quả việc kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn.

Sở Y tế cũng lưu ý các cơ sở y tế tổ chức thăm hỏi và tổ chức đón tết cho người bệnh phải điều trị tại bệnh viện, nhất là bệnh nhân nghèo, người bệnh thuộc diện chính sách.

Diễn tập chụp X-quang tại giường bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện dã chiến số 13 ngày 17.1. Ảnh: Thanh Niên

Đặc biệt, các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn giám sát, cách ly phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế.

Cùng ngày, Sở Y tế tổ chức diễn tập tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện dã chiến số 13 (9A-B Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do COVID-19...

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, theo Sở Y tế TP HCM mặc dù Việt Nam chưa xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5, nhưng việc giao lưu, đi lại qua biên giới sẽ tăng cao trong dịp lễ Tết, nguy cơ xâm nhập của các biến thể phụ vào nước ta là rất lớn.

Tăng cường công tác phòng bệnh. Ảnh: Internet

Do đó, Sở Y tế giao HCDC tăng cường phòng chống dịch, trực 24/7 tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng hàng hải, thực hiện giám sát tất cả người nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát thực tế.

Người có triệu chứng nghi ngờ sẽ được đưa đến khu vực cách ly tạm thời để khám sàng lọc, khai thác yếu tố dịch tễ và lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Trường hợp test nhanh âm tính, hành khách sẽ tiếp tục thủ tục nhập cảnh và được hướng dẫn tự giám sát tại nơi lưu trú. Trường hợp test nhanh dương tính, bệnh nhân sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, giải trình tự gene.

Hiện HCDC vẫn duy trì hoạt động giám sát, phát hiện các biến thể phụ, kể cả trong các ngày nghỉ Tết. Đồng thời phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục lấy mẫu trong cộng đồng và trong bệnh viện để giải trình gene, phát hiện biến chủng mới của Omicron (nếu có).