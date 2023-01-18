Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca mắc tăng cao, không còn bệnh nhân nào thở máy

Tin y tế 18/01/2023 09:55

Diễn biến mới về tình hình dịch COVID-19 vừa được thông báo: Số ca mắc tăng hơn, bệnh nhân nặng thở máy giảm.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho biết, từ 16 giờ ngày 16-1 đến 16 giờ ngày 17-1, cả nước ghi nhận 46 ca mắc, tăng 19 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.213 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.481 ca nhiễm).

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Biểu đồ dịch COVID-19. Ảnh: Người Lao Động

Trong ngày, có thêm 29 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.146 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 9 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 16-1 có 43.288 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 265.950.150 liều.

Cũng theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay theo thống kê của Bộ Y tế hiện cả nước không còn bệnh nhân COVID-19 nào phải thở máy; Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine COVID-19, không lơ là phòng chống dịch dịp Tết.

Theo Bộ Y tế, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca mắc tăng cao, không còn bệnh nhân nào thở máy - Ảnh 2
Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch. Ảnh: Internet

Do đó cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19;

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên và tăng cường tiêm chủng phòng COVID-19 cho trẻ em theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.

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Công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được nâng cao trong lúc này, đặc biệt khi biến thể mới có chiều hướng phức tạp.

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