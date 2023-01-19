Tình hình COVID-19 ngày 19.1: Trung Quốc, Nhật Bản hi vọng cuộc sống trở lại bình thường

“Chúng ta đã vào giai đoạn mới trong ứng phó Covid-19. Những thách thức khó khăn vẫn còn, nhưng tia hy vọng đang ở ngay phía trước. Sự kiên trì có nghĩa là chiến thắng”, ông tin tưởng.

Theo Thanh Niên, Tân Hoa xã tối 18.1 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu về công tác ứng phó đại dịch Covid-19 trong nước và cho biết hy vọng đang ở ngay phía trước.

Ông Tập bày tỏ lo ngại về những vùng nông thôn và cư dân tại đây, khi cả nước điều chỉnh các biện pháp ứng phó Covid-19. Ông nhấn mạnh nỗ lực cải thiện chăm sóc y tế cho những người dễ bị ảnh hưởng nhất ở vùng nông thôn, đảm bảo tối đa sức khỏe cũng như công việc và cuộc sống của họ.

Nhà lãnh đạo yêu cầu nỗ lực tăng cường nguồn lực y tế, nguồn cung dịch vụ và thuốc, chuẩn bị điều trị cho các ca bệnh nặng.

Bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Tại Nhật Bản, Nhật Hoàng bày tỏ hy vọng cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ trở lại bình thường. Vị vua 63 tuổi viết thơ lấy cảm hứng từ việc ông cùng hoàng hậu tham dự trực tuyến lễ hội văn hóa quốc gia tổ chức tại tỉnh Wakayama vào năm 2021. Ông vui mừng khi nghe những thành viên đội nhạc kèn trung học nói về niềm vui của việc được trở lại chơi cùng bạn bè, dù còn nhiều hạn chế vì Covid-19. Nhật Bản đang bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19 lây lan.

Theo VnExpress trước đó, Trung Quốc cho biết gần 60.000 người chết liên quan đến Covid-19 trong lần đầu công bố ca tử vong kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp chống dịch.

Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong khoảng 80. Khoảng 90% số ca tử vong là bệnh nhân trên 65 tuổi. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tháng trước thông báo cơ quan này chỉ thống kê trường hợp tử vong vì suy hô hấp vào tổng số ca bệnh nhân Covid-19 tử vong. Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc nới hàng loạt biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan, chuyển dịch khỏi chiến lược "Không Covid".

Cũng theo VietNamPlus, Nhật Bản có số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 vượt 60.000 ca.

Chuyên gia y tế Nhật Bản nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Internet

Thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy quốc gia Đông Bắc Á này ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào ngày 13/2/2020, tăng lên mốc 10.000 ca sau 14 tháng và tiếp tục tăng mỗi 10.000 ca sau 10 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 4 tháng tiếp theo.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng tính từ đầu tháng 12/2022 đến ngày 8/1/2023, Nhật Bản đã ghi nhận thêm 10.000 ca tử vong. Xét về nhóm đối tượng, hơn một nửa số ca tử vong tại Nhật Bản vì COVID-19 là người cao tuổi. Trong số 46.000 ca tử vong tính từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2022, có tới 68% là người trên 80 tuổi, 20% từ 70-80 tuổi và 7% từ 60-70 tuổi.

Giới chuyên gia y tế Nhật Bản nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, nhất là sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của XBB.1.5, một dòng phụ của biến thể Omicron.