Thông tin y tế: Sáng 17/4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, các địa phương khác dự kiến tiêm vaccine từ ngày 18/4

Tin y tế 17/04/2022 08:00

Sáng 17/4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi.

Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có quyết định phân bổ 921.600 liều vắc xin COVID-19 của Moderna để tiêm cho trẻ 11 tuổi (lớp 6) trên cả nước. Số vắc xin Moderna này do Chính phủ Úc viện trợ.

Tại Hà Nội được phân bổ 72.700 liều, dự kiến sẽ tiêm cho trẻ 11 tuổi, sau đó cuối cùng là tiêm cho trẻ 5 tuổi theo tiến độ phân bổ vắc xin.

Theo đại diện CDC Hà Nội, hiện nay, vắc xin đã được cấp nhưng thời điểm tiêm còn phụ thuộc công tác tổ chức của nhà trường.

Vắc xin Moderna được tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi (không tiêm cho trẻ 5 tuổi) với liều lượng là 0,25ml mỗi trẻ. Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học, trạm y tế hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học, đối tượng thận trọng, trì hoãn tiêm.

Thông tin y tế: Sáng 17/4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, các địa phương khác dự kiến tiêm vaccine từ ngày 18/4 - Ảnh 1
Trẻ em Hà Nội được tiêm vaccine Covid-19 vào sáng 174 - Ảnh: VGP/Thiện Tâm

Nguồn tin mới nhất từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 17/4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi. Để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, Hà Nội đã nhận được 72.700 liều vaccine Moderna từ Viện Vệ sinh dịch tễ TW phân bổ và khi nhận được đã ngay lập tức thực hiện phân bổ cho các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Ngày 16/4, Hà Nội đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố. Có 3 quận huyện đầu tiên triển khai tiêm là quận Hà Đông, huyện Phú Xuyên và huyện Sóc Sơn. Từ ngày 17/4, Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi này.

Theo kế hoạch tiêm chủng, Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ 5 - dưới 12 tuổi. Bà Trần Thị Nhị Hà- Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cho hay, dự kiến đợt tiêm chủng lần này sẽ diễn ra trong khoảng 10 ngày.

Ngành Y tế Thủ đô đã huy động tất cả các bệnh viện hạng I, hạng II, tuyến Thành phố để tham gia ứng trực tại các điểm tiêm chủng. Đồng thời Hà Nội cũng tổ chức một Hội đồng cấp cứu mời tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực Nhi khoa, hồi sức cấp cứu để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng lần này.

Dẫn tiếp nguồn tin báo Sức Khỏe và Đời sống, hiện nay có 3 địa phương tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi là Quảng Ninh, TP HCM và Hà Nội. Từ ngày 18/4, các tỉnh, thành phố khác sẽ tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng có khoảng hơn 11,8 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 – dưới 12 thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19, tuy nhiên trong đợt này có 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19 sẽ tiêm. Với 3,6 trẻ còn lại đã mắc COVID-19 dự kiến sẽ tiêm khoảng tháng 7 -8/2022.

Vaccine được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là Moderna và Pfizer. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã tập huấn trên toàn tuyến về công tác tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này. Trước khi tiêm trẻ được khám sàng lọc cẩn thận, kỹ lưỡng, tất cả vì mục tiêu đảm bảo "tiêm đến đâu, an toàn đến đó".

Thông báo y tế: Từ 16/4, TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

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TP. HCM bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi từ sáng thứ 7 ngày 16/4.

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Từ khóa:   tiem vaccin cho trẻ vaccine covid-19

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