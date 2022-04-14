Thông báo y tế: Từ 16/4, TP.HCM bắt đầu tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Cụ thể, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, TP sẽ bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em và HS từ 5 đến dưới 12 tuổi vào sáng thứ 7, 16/4.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng nay 14/4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức buổi họp giao ban báo cáo công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em và HS từ 5 đến dưới 12 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên TP.

Riêng chiều thứ 7 và chủ nhật sẽ không tổ chức tiêm mà hai ngành y tế và giáo dục sẽ tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm từ việc tiêm của sáng thứ 7.

Được biết, toàn bộ các cơ sở GD có HS lớp 6 sẽ triển khai tiêm vào sáng thứ 7. Đối với cơ sở GD tiểu học, mầm non chỉ có 5 đơn vị khởi động tiêm vào sáng thứ 7 đó là đơn vị quận 1, quận 10, quận 5, quận Tân Phú và quận Phú Nhuận.

Sáng thứ 2 sẽ tổ chức đồng loạt các điểm tiêm còn lại. Theo nguyên tắc sẽ tiêm cho HS lớn trước, nhỏ sau từ lớp 5 đến lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Trước đó, liên quan đến vấn đề tiêm chủng vắc xin cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, sáng nay 14/4, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên thực hiện tiêm phòng COVID-19 cho trẻ ở độ tuổi nói trên.

Cụ thể, ông Ninh Văn Chủ - giám đốc CDC Quảng Ninh - cho biết toàn tỉnh có 181.197 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12. Chiến dịch tiêm chủng sẽ thực hiện theo từng cấp học, khối lớp, lần lượt từ nhóm trẻ dưới 12 tuổi đến nhóm trẻ 5 tuổi.

Địa điểm tiêm chủng được tổ chức ở các trường học để tạo thuận lợi cho trẻ em. Mục tiêu tỉnh Quảng Ninh đặt ra là 100% trẻ em trong độ tuổi sẽ được tiếp cận với vắc xin và 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tiến hành chiến dịch tiêm chủng - Ảnh: Người Lao Động

Theo PGS.TS Dương Thị Hồng, trưởng Văn phòng Tiêm chủng quốc gia, vắc xin được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ Úc tài trợ. Dự kiến trong tuần sau, vắc xin sẽ được phân bổ đến các tỉnh trên toàn quốc.

Trở lại với việc tiêm chủng cho trẻ ở TP.HCM, theo nguồn tin từ VnExpress, UBND TP.HCM đầu tháng 4 đã có kế hoạch tiêm chủng cho nhóm trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Dự kiến 898.537 trẻ cần tiêm đợt này, trong đó, 885.730 trẻ đi học và 12.807 trẻ đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học. Trẻ đi học sẽ tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương quyết định, còn trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động do UBND các quận huyện và TP.Thủ Đức quyết định. Trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện tiêm ngay tại bệnh viện, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh, thành khác.

Dự kiến đợt tiêm này sẽ hoàn thành trước tháng 9. Hiện thành phố đã chuẩn bị xong các bước như tập huấn về khám sàng lọc, tiêm chủng, nhập liệu...