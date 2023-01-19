Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đã mất, mẹ già 92 tuổi, trong khi đó, nên người phụ nữ này lo lắng nếu đi viện điều trị sẽ làm việc học của con dang dở.

Theo VietNamNet, thông tin trên được Bệnh viện từ Dũ (TP.HCM) chia sẻ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023. Người bệnh là chị L.T.T (56 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) biết mình có khối u buồng trứng rất to từ nửa năm trước nhưng không đến viện.

Tuy nhiên, khó khăn ập đến khi bệnh nhân bị đái tháo đường, điều trị insulin 2 năm nay, cao huyết áp, bệnh tim mạch mới phát hiện. Do đó, chị cần đều trị ổn định các bệnh nền trước khi tiến hành phẫu thuật.

Trong 6 tháng, khối u vẫn tiếp tục tăng nhanh, bụng ngày càng to ra. Cách thời điểm nhập viện một tháng, chị T. thấy bụng căng nhiều nên buộc phải đến Bệnh viện Từ Dũ khám. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và lên lịch mổ.

Chưa đến ngày hẹn nhập viện, bệnh nhân đau bụng dữ dội và cấp cứu sáng 20/12/2022 tại Bệnh viện Từ Dũ. Khi đó, bụng chị rất to, căng cứng như mang song thai chuẩn bị sinh. Kích thước khối u được đo từ bề trên khớp mu đến mũi xương ức là 40cm.

Kết quả siêu âm cho thấy vùng ổ bụng từ hạ vị đến thượng vị có khối u kích thước lớn, bên trong nhiều vách ngăn, phần mô đặc. Vì vậy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật vào ngày 22/12/2022.

Ca mổ thực hiện thành công trong gần 3 giờ, toàn bộ khối u cùng với tử cung và 2 phần phụ được lấy ra. Theo các bác sĩ, đây là một trường hợp u nhầy buồng trứng, có khả năng là u giáp biên ác tính nên cần được theo dõi sát, có thể phải điều trị lâu dài.

Sau mổ 24 giờ, bệnh nhân có thể vận động đi lại, ăn uống gần như bình thường. Chị T. đã được xuất viện ngay trước tết Nguyên đán để đoàn tụ cùng gia đình.

Khối u xơ tử cung khổng lồ ở bụng rất lớn. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trước đó, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, ngày 24/6, Bệnh viện Từ Dũ cũng cho biết phẫu thuật thành công một trường hợp đặc biệt. Bệnh nhân mang khối u xơ tử cung rất lớn, kích thước tương đương với thai kỳ tháng cuối.

Đó là chị T.T.L. (46 tuổi, ngụ tại quận 4, TP.HCM). Chị L. bị mù từ năm 15 tuổi do bệnh lý ở mắt, dù điều trị nhưng thị lực không hồi phục. Suốt 30 năm qua, chị ở cùng chị ruột và không lập gia đình, mọi sinh hoạt cá nhân như ăn uống, tắm rửa chị có thể tự làm được.

Hai năm gần đây, chị L. cảm thấy bụng mình ngày càng căng tròn, nhưng chỉ nghĩ cơ thể đang mập lên vì kinh nguyệt vẫn đều. Thời gian gần đây, hàng xóm phát hiện bụng chị to bất thường nên khuyên đi khám. Nhờ vậy, bệnh nhân mới biết mình mang một khối u lớn trong bụng.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ ghi nhận khối u chiếm toàn bộ ổ bụng, to đến mũi xương ức. Kích thước khối u đo được qua thành bụng từ bề trên khớp vệ đến đáy tử cung là 33cm, tương đương với một người phụ nữ mang thai đủ 9 tháng 10 ngày.

Siêu âm ghi nhận tử cung không quan sát rõ, từ vùng hạ vị kéo đến thượng vị có khối echo hỗn hợp kích thước 360 x 208 x 300 mm tăng sinh mạch máu ít. Với kết luận của siêu âm là chị L. có khối u ổ bụng to chưa rõ bản chất nên cần chụp MRI để hỗ trợ chẩn đoán. Do đó, các bác sĩ đã tỉ mỉ bóc tách, gỡ dính ruột, cầm máu cẩn thận cho bệnh nhân. Sau 3 giờ, ca phẫu thuật hoàn thành, lấy ra khối u nặng gần 10kg, không gây thương tổn các cơ quan nội lân cận khác. Sau mổ 2 ngày, chị L. đã tươi tỉnh, đã có thể ăn uống và đi lại bình thường.