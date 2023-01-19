Bất cẩn khi đang chơi đùa, bé trai bị kéo thủ công đâm thủng hộp sọ

Tin y tế 19/01/2023 11:00

Bệnh viện đã tiếp nhận bé trong tình trạng cây kéo cắm chặt vào đầu ở vùng thái dương phải, may mắn cả nhà đã đưa đến bệnh viện kịp thời.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, theo lời kể của người nhà, trong lúc chơi đùa với bạn cùng lớp, cháu H đã bị kéo thủ công của bạn đâm vào đầu. Ngay lập tức, cháu H. được đưa vào bệnh viện Gia Lâm sơ cứu, sau đó chuyển bệnh viện đa khoa Đức Giang. Lúc vào viện cháu bé tỉnh táo, vẫn còn nguyên cây kéo cắm chặt vào đầu ở vùng thái dương phải.

Nhận định các nguy hiểm cho cháu bé, các bác sĩ đã nhanh chóng cho bệnh nhi dùng kháng sinh, tiêm thuốc phòng uốn ván, làm xét nghiệm chuyển phẫu thuật sớm.

Bác sĩ Trần Minh Tân, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết: Với các trường hợp dị vật hộp sọ nguy cơ đầu tiên là chảy máu trong hộp sọ do dị vật gây rách màng não, tổn thương nhu mô não.

Bất cẩn khi đang chơi đùa, bé trai bị kéo thủ công đâm thủng hộp sọ - Ảnh 1

Phẫu thuật trường hợp cháu bé bị bị kéo thủ công đâm vào hộp sọ. Ảnh: Báo Tin Tức

Trường hợp này, vị trí của cây kéo nằm ở vùng thái dương, nơi có động mạch màng não giữa đi qua, rất có thể gây đứt động mạch, gây ra máu tụ ngoài màng cứng. Với kinh nghiệm của các phẫu thuật viên sọ não, các trường hợp này khi mở ra thường vị trí dị vật ngoài tổn thương xương hay đi kèm với tóc của bệnh nhân, nếu không được xử lý sớm, triệt để có thể gây áp xe não, viêm màng não về sau.

Cũng theo Báo Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhi được nhanh chóng chuyển vào phòng mổ. Kíp phẫu thuật đã mở rộng vết thương, mở xương sọ, lấy cây kéo khỏi hộp sọ. Sau đó làm sạch dị vật tóc, xương vụn, lấy máu tụ, cầm máu não.

Bất cẩn khi đang chơi đùa, bé trai bị kéo thủ công đâm thủng hộp sọ - Ảnh 2

Ảnh chụp X-quang cho thấy cây kéo đã xuyên qua xương sọ vào trong hộp sọ của bệnh nhi. Ảnh:  Pháp luật Thành Phố Hồ Chí Minh

Sau mổ khoảng một giờ, bệnh nhi tỉnh táo và được rút ống nội khí quản, đang được các BS điều trị tích cực. Được biết bé 12 tuổi và đang học buổi cuối trước khi nghỉ Tết.

BS Trần Minh Tân, khoa Chấn thương chỉnh hình của BV, khuyến cáo với các trường hợp dị vật hộp sọ như trên, khi sơ cứu thì không được rút ngay dị vật vì có thể gây chảy máu không kiểm soát. Khi xảy ra sự cố, cần chuyển ngay bệnh nhân đến tuyến chuyên khoa để được xử lý nhanh chóng và an toàn.

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe bệnh nhi thủng sọ não

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