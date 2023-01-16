Kì tích: Bé trai ngừng tim, ngã gục sau cú đá bóng rất mạnh của đồng đội được cứu sống một cách ngoạn mục: lưu ý 'thời gian vàng'

Anh Phạm Minh C. (bố của bệnh nhi) cho biết M. là một bé trai khỏe mạnh, chiều ngày 20-12-2022, M. làm thủ môn, chơi đá bóng với các bạn cùng trường. Khi thấy quả bóng sút ra từ chân một anh học lớp 9 với lực đá rất mạnh, M. vội dùng tay che mặt và đầu, không may quả bóng lại đập vào giữa ngực. Ngay lập tức, M, bị ngã gục xuống đất.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động cho hay, ngày 16-1, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau gần 1 tháng điều trị tích cực, bé trai P.T.M., 12 tuổi, ở Tuyên Quang, được cứu sống một cách ngoạn mục đã được xuất viện.

Sau tình huống đó, các bạn tưởng M. đùa nên phải mất một khoảng thời gian không thấy M. đứng dậy các bạn mới gọi cô giáo đang họp gần sân bóng và đưa em vào phòng bảo vệ để sơ cứu.

May mắn, vào thời điểm đó một người lái xe vận chuyển cấp cứu đang trên đường về đúng gần đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Sau 3 phút, anh này đã có mặt và kịp thời ép tim cho M. theo mỗi chu kỳ 15 lần ép tim và thổi ngạt 2 lần, đồng thời chuyển tới bệnh viện huyện cách nơi xảy ra vụ việc trong vòng 5 phút.

Bệnh nhân được chuyển đến phòng cấp cứu Trung tâm y tế huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) trong tình trạng không bắt được mạch và không có mạch trên điện tim, đồng tử giãn, nhưng ngay lập tức được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, đặt nội khí quản và tiếp tục ép tim, bóp bóng, sử dụng adrenalin theo đúng phác đồ.

Khoảng 20 - 30 phút sau mới thấy được những nhịp tim rời rạc. Sau gần 1 giờ đồng hồ cấp cứu liên tục, bệnh nhân M. hồng trở lại, mạch rõ hơn và tiếp tục được các bác sĩ duy trì thuốc trợ tim, hỗ trợ hô hấp và chuyển lên tuyến trên.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang sau khi ổn định được các dấu hiệu sinh tồn các bác sĩ đã khuyên gia đình nên đưa con lên tuyến trên để tiếp cận với kỹ thuật cao sau cấp cứu ngừng tuần hoàn. Và thật nhanh chóng M. được đưa tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi tỉnh ngoạn mục sau "con số quá dài trong cấp cứu ngừng tuần hoàn và khó có thể có sự sống trọn vẹn"

Tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé M. được chẩn đoán suy đa tạng sau ngừng tuần hoàn kéo dài, trẻ tiếp tục được hỗ trợ tích cực chức năng các cơ quan bằng thở máy, sử dụng các thuốc trợ tim mạch, lọc máu liên tục, áp dụng liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động, giữ thân nhiệt trong trạng thái 34 độ C trong vòng 48 giờ để bảo vệ não, kiểm soát chặt chẽ áp lực nội sọ, các rối loạn về nội môi… phòng tránh các biến chứng thứ phát.

Bé M được các bác sĩ điều trị tích cực và theo dõi sát tránh các biến chứng thứ phát tại khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Các bác sỹ các chuyên khoa tim mạch, thần kinh đã cùng hội chẩn và tiến hành các thăm dò chuyên sâu để tìm các căn nguyên khác gây ngừng tim, tuy nhiên chưa phát hiện được các bệnh lý thực thể. Sau 1 tuần điều trị, M đã tỉnh lại và không có các dấu hiệu di chứng nào về tinh thần vận động trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên y tế và gia đình.

Tất cả mọi nhân viên y tế từ tuyến cơ sơ đến tuyến trung ương cùng gia đình đã vô cùng xúc động, hạnh phúc khi chứng kiến bé M. khỏe mạnh hoàn toàn. Hơn ai hết, những con người đã trực tiếp cấp cứu và điều trị cho M. đều hiểu rằng con số 1 giờ là quá dài trong cấp cứu ngừng tuần hoàn và khó có thể có sự sống trọn vẹn. Nhưng tất cả đã gạt bỏ suy nghĩ đó, giữ vững niềm tin và tiếp tục công việc để đưa M. trở lại nguyên vẹn với cuộc sống.

BS. Thọ khuyến cáo, qua trường hợp của bé trai P.T.M cho thấy việc cấp cứu ngừng tim đúng và kịp thời tại hiện trường và tại các tuyến y tế cơ sở góp phần không nhỏ trong việc điều trị thành công cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Kỹ thuật này không khó thực hiện tại cộng đồng nhưng nhiều người dân còn chưa biết đến và bỏ qua thời gian vàng để mang sự sống trở lại cho bệnh nhân. Thực tế vẫn còn có nhiều trường hợp bị đuối nước gây ngừng tim, nhưng thay bằng được cấp cứu ép tim – thổi ngạt ngay thì người bị nạn vẫn được vác dốc đầu chạy vòng quanh theo cách cấp cứu dân gian, hay những tình huống xoa huyệt nhân trung khi nhìn thấy người bị ngất,… tất cả đều kéo dài thời gian thiếu oxy não dẫn đến hậu quả tăng nguy cơ tử vong và di chúng não.

Do vậy, mỗi người dân nên trang bị kiến thức, kỹ năng cấp cứu ngừng tim để xử trí kịp thời và đúng cách khi gặp các tình huống khẩn cấp, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.