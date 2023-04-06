Phú Thọ: Ngồi xem bạn câu cá, bé trai 13 tuổi bị lưỡi câu móc vào mắt gần tổn thương nhãn cầu

Tin y tế 06/04/2023 14:22

Khi đang ngồi xem bạn câu cá, bé trai không may bị lưỡi câu móc thấu mắt trái, dị vật găm sâu.

Theo thông tin từ Zing, bệnh nhi V.T. (13 tuổi, trú tại huyện Tam Nông, Phú Thọ) được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn trong tình trạng tỉnh táo, mặt bị dị vật găm sâu, vết thương không chảy máu nhiều.

Dị vật là một chiếc móc câu 2 lưỡi đâm thấu mi trên vào trong ổ mắt trái, có nguy cơ làm tổn thương nhãn cầu.

Tại khoa Ngoại tổng hợp, qua thăm khám và làm xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhi được bác sĩ chẩn đoán dị vật hốc mắt trái và chỉ định phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt.

Phú Thọ: Ngồi xem bạn câu cá, bé trai 13 tuổi bị lưỡi câu móc vào mắt gần tổn thương nhãn cầu - Ảnh 1
Bé trai 13 tuổi, đang ngồi xem bạn câu cá thì bị lưỡi câu văng móc vào mắt trái làm rách da mi mắt. Ảnh: Zing

Cũng theo VnExpress, bác sĩ xác định lưỡi câu găm sâu vào mặt bé, chiếc móc câu hai lưỡi đâm thấu mi trên vào trong ổ mắt trái, nguy cơ tổn thương nhãn cầu. "Đây là tai nạn khá hy hữu", đại diện trung tâm y tế chia sẻ.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy lưỡi câu ra khỏi hốc mắt bệnh nhi. Bé sẽ được bác sĩ chuyên khoa mắt kiểm tra và đo thị lực hàng ngày. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhi ổn định.

Phú Thọ: Ngồi xem bạn câu cá, bé trai 13 tuổi bị lưỡi câu móc vào mắt gần tổn thương nhãn cầu - Ảnh 2
Chiếc lưỡi câu cá móc vào mắt bé trai. Ảnh: VnExpress

Các bác sĩ khuyến cáo lưỡi câu sắc, nhọn, nếu văng vào mắt, mặt có thể để lại hậu quả nặng nề, di chứng lâu dài, thậm chí vĩnh viễn bị hỏng thị lực. Khi không may mắt bị tổn thương hoặc dị vật văng vào, tránh dùng tay dụi mắt hay tự ý lấy dị vật ra ngoài. Cần đến bệnh viện mắt để được bác sĩ xử trí kịp thời, tránh gây ra biến chứng.

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