Phát hiện kháng thể có trong sữa mẹ sau tiêm ngừa vaccine Covid-19, qua đó trẻ sơ sinh được 'tiêm ngừa' gián tiếp

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những bà mẹ từng mắc Covid-19 tạo ra lượng kháng thể IgA cao trong sữa mẹ, trong khi đó, các bà mẹ được tiêm chủng cũng tạo ra kháng thể IgG mạnh mẽ.

Theo thông tin của Người Lao động, mới đây, theo nghiên cứu từ 2 trường đại học Mỹ đã xác nhận phát hiện kháng thể trong sữa của các bà mẹ đã tiêm chủng cũng mạnh không kém kháng thể trong sữa các bà mẹ từng mắc Covid-19.

Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm kháng thể trung hòa trong sữa của 77 bà mẹ đang cho con bú, trong đó 47 người là bệnh nhân Covid-19 và 30 người đã tiêm ngừa Covid-19 đủ mũi.

Kết quả cho thấy những bà mẹ từng mắc Covid-19 tạo ra lượng kháng thể IgA cao trong sữa mẹ, trong khi đó, các bà mẹ được tiêm chủng cũng tạo ra kháng thể IgG mạnh mẽ.

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Phó giáo sư Bridget Young từ Khoa di ứng và miễn dịch nhi khoa của Trung tâm Y tế Đại học Rochester - tác giả của nghiên cứu này, khẳng định cả 2 loại kháng thể đều cung cấp sự phản ứng trung hòa chống lại virus SARS-CoV-2 rất tốt.

Kháng thể hiện diện trong sữa mẹ có nghĩa rằng em bé đã được "tiêm ngừa" gián tiếp. Hiện tại, họ chỉ mới thử nghiệm trên các bà mẹ được tiêm ngừa vắc-xin công nghệ mRNA nhưng dự tính sẽ tiếp tục xem xét đến các vắc-xin công nghệ khác. Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học JAMA Pediatrics.

Trước đó, một nghiên cứu từ Bệnh viện Trẻ em Bambino Gesù (Ý) cũng tìm ra kháng thể chống lại SARS-CoV-2 trong nước bọt của trẻ sơ sinh có mẹ đã mắc Covid-19 hoặc được tiêm chủng trong thời gian mang thai.

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