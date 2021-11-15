Thử nghiệm vaccine dạng dán da, hứa hẹn mang lại khả năng miễn dịch lâu hơn

Vaccine thế hệ mới này sẽ được phát triển dưới dạng miếng dán vào da, to bằng móng tay, có chứa những đầu kim siêu nhỏ.

Công ty Emergex được thành lập ở thành phố Abingdon năm 2016 để phát triển các loại vaccine tế bào T - sản phẩm trí tuệ do Giáo sư Thomas Rademacher - Giám đốc điều hành Emergex và là giáo sư danh dự về y học phân tử tại trường Đại học Y London.

Vaccine mới sẽ tạo ra tế bào T để nhanh chóng tìm kiếm và loại bỏ các tế bào nhiễm bệnh khỏi cơ thể, do đó ngăn chặn sự nhân lên của virus và có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn so các loại vaccine hiện tại. Những loại vaccine khác như Pfizer/BioNTech và AstraZeneca cũng tạo ra phản ứng tế bào T, nhưng ở mức độ thấp hơn.

Dược phẩm Thụy Sĩ đã “bật đèn xanh” cho công ty Emergex tiến hành các thử nghiệm ban đầu trên người ở Lausanne. 26 tình nguyện viên sẽ được tiêm liều lượng vaccine cao - thấp khác nhau, bắt đầu từ ngày 3/1/2022. Kết quả thử nghiệm ban đầu dự kiến được công bố vào tháng 6.

Các vaccine Covid-19 hiện tại chủ yếu tạo ra phản ứng kháng thể và suy yếu theo thời gian, đồng nghĩa với việc mọi người cần tiêm mũi tăng cường để duy trì sự bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2.

Một miếng dán vaccine Covid-19 của Emergex

Tuy nhiên, vaccine Emergex lại hoạt động theo cách khác, bằng cách giết chết các tế bào bị nhiễm bệnh một cách nhanh chóng. Điều này có nghĩa là nó có thể cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài hơn - có thể trong nhiều thập kỷ và cũng có thể chống lại các biến chủng tốt hơn.

Vaccine thế hệ mới này sẽ được phát triển dưới dạng miếng dán vào da, to bằng móng tay, có chứa những đầu kim siêu nhỏ. Vaccine này có thể được bảo quản 3 tháng ở nhiệt độ phòng, không cần phải trữ trong tủ đông hay tủ lạnh.

Tuy nhiên, vaccine của công ty Emergex sẽ không xuất hiện trên thị trường trước năm 2025, dựa trên khung thời gian thông thường để phát triển vaccine.

Vaccine COVID-19 dạng hít lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Trung Quốc Vaccine COVID-19 dạng hít do chuyên gia tại Viện Quân y thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc và Công ty công nghệ sinh học Cansino Biologics hợp tác phát triển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-nghiem-vaccine-dang-dan-da-hua-hen-mang-lai-kha-nang-mien-dich-lau-hon-436622.html