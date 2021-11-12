Chuyên gia chỉ ra các đối tượng dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng tử vong

Tin y tế 12/11/2021 14:40

Về một số trường hợp dù đã tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 vẫn tử vong, chuyên gia đã chỉ ra những đối tượng có nguy cơ cao.

Theo Lao Động, khảo sát của ngành Y tế TP.HCM, có một số người tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng vẫn tử vong do COVID-19.

Phân tích các trường hợp tử vong, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca tử vong của thành phố gần đây tập trung ở người lớn tuổi, có bệnh nền, chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine, thậm chí đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 

Lí giải về tiêm đủ 2 mũi vẫn nguy hiểm tính mạng, ông Châu cho hay vaccine COVID-19 hay bất kỳ loại vaccine nào khác chỉ làm giảm khả năng mắc bệnh và chuyển nặng. Khi mắc, bệnh nhân vẫn có khả năng chuyển nặng và tử vong. Ông Châu cũng nhấn mạnh, khi so sánh, người đã tiêm đủ vaccine COVID-19 thì tỉ lệ chuyển nặng, tử vong sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa việc đã tiêm vaccine là không sao hết.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cung cấp số liệu, trong số các trường hợp mắc COVID-19 tử vong những ngày vừa qua, có 2 trường hợp đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19, 10 trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi.

"Toàn bộ 10 trường hợp tử vong dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 đều trên 50 tuổi. Như vậy, nhóm nguy cơ cao hiện nay của thành phố là những người cao tuổi, người mắc bệnh nền, đặc biệt trường hợp có bệnh nền lâu năm" -  lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM nhận định.

Sở Y tế T.PHCM đề nghị, thời gian tiếp theo, các địa phương cần rà soát, đưa ra những biện pháp phòng, tránh lây nhiễm, ngăn chặn chuyển nặng đối với nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền. Trong đó, những người chưa tiêm vaccine COVID-19 cần được quan tâm đặc biệt.

Bên cạnh đó, ông Châu cũng cho hay có một số trường hợp tử vong là từ các tỉnh khác chuyển đến TP.HCM điều trị.

Ghi nhận ngày 11.11 cho thấy, trong 38 ca tử vong, có 3/38 bệnh nhân đến từ Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu; 34/38 trường hợp có bệnh nền; trường hợp chưa tiêm vaccine là 20/38 (12 người trên 65 tuổi và có bệnh nền); 2/38 người đã tiêm 1 mũi; số người đã tiêm đủ liều vaccine là 10/38 (đều trên 50 tuổi và có bệnh nền).

Chuyên gia chỉ ra các đối tượng dù đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn có khả năng tử vong - Ảnh 1

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng TP HCM cho biết, tỉ lệ tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 là không tránh khỏi. Tuy nhiên cũng cần phải xem xét lại quy trình tiêm, ví dụ như những người tiêm đó đã tiêm loại vắc xin gì, đối tượng tiêm bao nhiêu tuổi, và việc theo dõi, giám sát sau khi tiêm như thế nào.

PGS.TS Trần Đắc Phu, chuyên gia cố vấn tại Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cũng cho rằng việc tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 không thể giảm được 100% việc mắc COVID-19 hoặc nguy cơ tử vong. 

Có những vắc xin hiệu lực cao như vắc xin sởi - tiêm một mũi có thể được miễn dịch suốt đời. Sản xuất một loại vắc xin phải mất 4, 5 năm, có vắc xin sản xuất mất đến 10 năm. Thậm chí, có những bệnh truyền nhiễm hiện nay chưa có vắc xin như HIV AIDS, sốt rét.

Những người tiêm rồi vẫn có thể bị nhiễm SARS-CoV-2 nhưng quan trọng nhất là họ không bị trở nặng, không triệu chứng và không gây quá tải cho hệ thống y tế. Vì thế cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ là tiêm 2 mũi rồi vẫn sẽ tử vong, nhưng chủ yếu là người trên 65 tuổi và người có bệnh nền.

Đánh giá về tỉ lệ tử vong trên, PGS Phu cho rằng, đây chưa phải con số đại diện về tỷ lệ ca nặng và tử vong do nhiễm Covid-19 sau tiêm vắc xin của cả nước. Chưa thể đánh giá mức độ cao hay thấp vì đây chỉ mới là con số ban đầu và thống kê ở một phạm vi nào đó. Việc đánh giá cần chờ vào thời gian mới chính xác, PGS nói.

Bác sĩ Khanh cũng nói thêm ngoài việc xem xét lại quy trình tiêm chủng vắc xin, chúng ta cần giám sát kỹ những đối tượng có bệnh nền, người trên 65 tuổi, sau tiêm vắc xin nếu có phản ứng cần được đưa đi bệnh viện cấp cứu và sử dụng thuốc chống virus ngay.

F0 nặng nhất tỉnh Sóc Trăng là cô gái mới 23 tuổi, chưa tiêm vắc xin

F0 nặng nhất tỉnh Sóc Trăng là cô gái mới 23 tuổi, chưa tiêm vắc xin

Nữ bệnh nhân 23 tuổi ở Sóc Trăng, mắc Covid-19 nguy kịch phải can thiệp ECMO, diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM ngay trong đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM tử vong thông tin Covid - 19

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 59 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại