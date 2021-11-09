Chủ tịch Hà Nội kiểm tra 2 điểm nóng Covid-19 tại Gia Lâm và Long Biên, tình hình thế nào?

Kiểm tra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, đại diện xã cho biết, đêm 30/10, xã nhận thông tin từ bộ phận y tế về việc phát hiện ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn và từ đó cho đến ngày 8/11, trên địa bàn xã liên tiếp phát hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây.

Theo VOV, vào sáng ngày 9/11, Chu Ngọc Anh- Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 2 điểm nóng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian gần đây, trên địa bàn Thành phố phát sinh nhiều chùm ca bệnh, trong đó tại huyện Gia Lâm, chùm ca bệnh tại xã Ninh Hiệp đang diễn biến phức tạp, đã có 176 ca bệnh phát sinh từ chùm này.

Hiện nay, Ninh Hiệp đã xác định mức độ dịch ở mức độ 4 (nguy cơ rất cao); xã đã phong toả diện hẹp với 4 thôn, phong toả diện rộng với 2 thôn. Diễn biến tình hình dịch tại xã vẫn phức tạp và lan rộng. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, xã đã chủ động khoanh vùng, dập dịch và được người dân nghiêm túc chấp hành. Bản thân các hộ kinh doanh cũng chủ động đóng cửa để tập trung phòng chống dịch trên địa bàn.

Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu huyện phải quán triệt các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP; trong đó nêu cao tinh thần chủ động cao hơn ngay từ cấp cơ sở, đồng thời với các biện pháp liên quan, xác định rõ cấp độ dịch để có biện pháp tương ứng, đảm bảo quản lý và khống chế chặt nguy cơ lây lan trên địa bàn. Bên cạnh đó là chủ động tổ chức phối hợp từ Thành phố đến huyện, xã khi có tình huống tương ứng. CDC, Sở Y tế Hà Nội… tăng cường phối hợp về công tác điều hành chống dịch trên địa bàn. Về kích hoạt thêm địa điểm cách ly F1, đề nghị các sở, ngành phối hợp với huyện triển khai, bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Y tế, CDC tăng cường cơ chế phối hợp, điều hành với xã, huyện về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm sàng lọc cho 5.000 người.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm - Ảnh: VOV

Theo VGP News, tại Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội - Đài Tư, quận Long Biên, đại diện KCN cho biết, tối 4/11 sau khi phát hiện một số ca dương tính tại kho hàng của công ty S.E., địa phương đã thực hiện các biện pháp chống dịch, khoanh vùng, phong toả kho hàng và đến nay đã xác định có trên 370 F1 hiện đang ở trong công ty. Đại diện S.E. cho biết tình hình trong khu phong toả ổn định. Doanh nghiệp đã sắp xếp ăn ở, nghỉ ngơi cho 570 cán bộ, công nhân và đang nỗ lực phối hợp với chính quyền phòng, chống dịch

Quận Long Biên cho biết, công tác phòng chống dịch tại S.E. thuộc KCN Đài Tư còn yếu, không cung cấp được sơ đồ làm việc, vì vậy khi có F0 rất khó xác định được trường hợp F1. Hiện số F1 tại đây lên đến trên 370 người, gây áp lực lớn trong xử lý dịch tại địa bàn.

Bí thư quận Long Biên Đường Hoài Nam cho rằng, cần có chế tài mạnh với doanh nghiệp thiếu phương pháp phòng chống dịch.

Sau khi nghe báo cáo cụ thể của quận Long Biên, phường Phúc Lợi và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, các cấp chính quyền Thành phố luôn quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp về mọi mặt, tuy nhiên doanh nghiệp cũng cần chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch trên địa bàn; về nguyên tắc nếu không bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch an toàn thì dừng sản xuất.

“Cả hệ thống chính trị nỗ lực ngày đêm mà các doanh nghiệp không chấp hành thì mọi công sức, nỗ lực của chính quyền, nhân dân Thành phố khó có thể giữ vững được”, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng ghi nhận quận Long Biên đã chủ động trong công tác khoanh vùng dập dịch và yêu cầu quận tiếp tục chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống. Phải xác định rõ cấp độ dịch với từng địa bàn để có biện pháp tương ứng.