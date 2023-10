Một quán karaoke bị khởi tố vì có liên quan đến 20 ca mắc Covid-19 và hàng ngàn F1, F2

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, sau khi phát hiện 20 người mắc Covid-19 liên quan đến quán karaoke trên địa bàn.

Theo Thanh Niên, trưa ngày 7/11, một lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người”, quy định tại điều 295 bộ luật Hình sự để làm rõ, xử lý một cơ sở karaoke trên địa bàn liên quan đến chùm 20 ca mắc Covid-19.

Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã An Hà (Lạng Giang) về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021 liên quan đến cơ sở karaoke cà phê Phố tại thôn Mia (xã An Hà).

Theo Công an huyện Lạng Giang, cơ sở karaoke có tên C.P. này do ông N. (64 tuổi, trú thôn Mia) đứng tên và giao con trai là anh T. (33 tuổi) cùng con dâu là chị Q. (30 tuổi) khai thác, quản lý.

Quán karaoke này đã bị phong tỏa - Ảnh: CACC

Theo Giáo dục và Thời đại, thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cơ sở karaoke trên đã được ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch. Tuy nhiên, thay vì chấp hành theo quy định, quán karaoke trên vẫn lén lút hoạt động dẫn đến hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.

Đến nay, qua công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, lực lượng chức năng đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke, 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.

